Luptele constănţene au câştigat un nou centru: Cumpăna

Luptele constănțene au câștigat un nou centru: Cumpăna

Luptele libere și greco-romane sunt în suferință în România. Lipsa banilor a generat și un vid de performanță. O disciplină de mare tradiție trăiește mai mult din amintiri, însă speranța reconstrucției n-a pierit. Din contră, ea vine de la malul mării. Participanții la adunarea generală a Asociației Județene de Lupte (AJL) Con-stanța au pus accentul nu numai pe investiții și pe calendarul competițional 2010, ci și pe întărirea cluburilor și secțiilor de profil dobrogene. De asemenea, structuri noi vor prinde viață în perioada următoare. „În cadrul Asociației Spor-tive Victoria Cumpăna, s-a înființat, recent, secția de lupte greco-romane și am propus afilierea acesteia la AJL, pentru următoarea adunarea generală. Toți membrii au fost de acord, este îmbucurător ca, într-un an în care economia românească este afectată de criză, să putem crea un nou nucleu. Bazele sunt puse, sperăm ca proiectul nostru să fie susținut și de administrația locală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele AJL Constanța, Gigi Pambuca. De coordonarea secției de la Cumpăna, se ocupă Dorian Udrea, un fost sportiv, medaliat la Campionatele Naționale, în prezent student al Universității Maritime Constanța. Antrenamentele se fac la sala de sport din Cumpăna. „Avem condiții destul de bune, am desemnat un tehnician tânăr, promițător, entuziast. Ne dorim să atragem cât mai mulți copii, să lărgim aria de selecție, astfel încât, peste câteva sezoane, să începem să culegem rezultatele investiției, adică să câștigăm medalii cu sportivii pregătiți aici”, a spus directorul executiv al AJL, prof. Ioan Giuglea. La vară, Memorialul „Marian Dima” În cadrul adunării generale a AJL, Ionel Luca, pre-ședintele CS Mangalia, a propus ca, începând din acest an, să se organizeze Memorialul „Marian Dima” la lupte libere, turneu la care să fie invitați, alături de luptători români, sportivi din Bulgaria și Rep. Moldova. Propunerea sa a fost bine primită de către toți participanții la eveniment, astfel că a fost aprobată. Marian Dima a fost un vechi susținător al luptelor constănțene, decedat în vara anului trecut. La rândul său, Lucian Luca, fratele lui Ionel Luca, a anunțat că va deschide, la 2 Mai, un complex sportiv, incluzând o sală și spații de cazare și masă. Acțiuni de selecție Copiii care doresc să practice luptele greco-romane pot veni să-și demonstreze calitățile în fața specialiștilor de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS. Selecțiile au loc în zilele de luni, miercuri și vineri, între orele 18.00-20.00, la sala de sport a Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” (fostul Navrom), zona Poarta 6.