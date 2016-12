În vederea participării la turneul de la Madrid

Luptătorii români s-au fortificat la 2 Mai

Ieri, loturile naționale de lupte libere și lupte greco-romane de seniori ale României și-au încheiat stagiul de pregătire de zece zile de pe litoral. Sub comanda maeștrilor Nicolae Ghiță (libere) și Petru Cărare (greco-romane), campionii saltelelor s-au antrenat de zor în Complexul Sailor de la 2 Mai, în vederea competițiilor care vor urma până la finele sezonului. „Am terminat cantonamentul de la mare, acum vom pleca în Spania, pentru a participa la turneul internațional de verificare de la Madrid. Tocmai de aceea am ales să ne pregătim la 2 Mai, pentru a ne acomoda cu temperaturile din Spania. Despre stagiul de pe litoral, spun că a fost unul reușit. În total, au lucrat 18 sportivi, nouă de la libere, nouă de la greco-romane, la fiecare stil fiind câte cinci membri ai echipei olimpice”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Nicolae Ghiță. Dintre sportivii de mare valoare care au luat parte la stagiul de la 2 Mai, îi amintim pe Ștefan Gheor-ghiță, medaliat cu bronz la Campionatele Europene, Rareș Chintoan - care, după doi ani de pauză forțată, provocată de o accidentare, revine în lot, cu gândul la o medalie la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 -, de la lupte libere, Virgil Munteanu sau Ion Panait, de la lupte greco-romane. A lipsit vedeta Eusebiu Diaconu, care are însă în buzunar biletele pentru Cupa Mondială din Azerbaidjan. Pentru luptătorii României, finalul lunii septembrie, marcat de participarea la Campionatul Mondial, este foarte important. „În această competiție, se decide, în bună parte, participarea sportivilor noștri la Jocurile Olimpice din 2012. Primii șase clasați pe fiecare categorie se califică automat la JO londoneze. Sperăm ca băieții noștri să-și îndeplinească obiectivele și să nu fie nevoiți să intre apoi în celelalte concursuri de recalificări”, a explicat maestrul Ghiță.