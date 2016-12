Luptătorii de la CS Farul şi CSS Mangalia, printre favoriţi la CN de cadeţi

Luptătorii de la CS Farul și CSS Mangalia, printre favoriți la CN de cadeți

Zilele trecute, Constanța și Târgu Jiu au fost orașele care au găzduit Turneele naționale individuale de calificare, la categoria cadeți, la lupte greco-romane, respectiv la libere. Aceste turnee au fost criteriu de calificare la turneele finale, care vor avea loc în luna mai, la Constanța.Din delegația constănțeană care s-a deplasat la Târgu Jiu, la competiția de lupte libere, în luna mai, vor porni ca principali favoriți sportivii: Sebastian Raicea (100 kg) calificat locul I, Cristina Pintilie (49 kg), amândoi de la LPS; George Pârvu (42 kg) și Andreea Ana (43), calificați pe locul I și Ana Maria Bunduc (52 kg), calificată pe locul II, toți trei de la CSS Mangalia.„A fost o competiție foarte puternică. Au fost minim 30 de sportivi pe categorie. S-au calificat toți sportivii cu care am mers, însă favoriți vor fi Pârvu, Ana și Bunduc, care s-au clasat pe locurile fruntașe. Mereu e loc de mai bine, dar suntem mulțumiți. Acum, urmează să ne pregătim și pentru prima etapă la juniori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antre-norul de la CSS Mangalia, Marian Oancea.Pe de altă parte, la malul mării, în sala din Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flămânda, luptătorii constănțeni de greco-romane au avut și ei de înfruntat câțiva adversari puternici, iar singurii care vor concura la finală din postura de favoriți sunt trei luptători de la CS Farul: Florin Tița (46 kg) și Răzvan Arnăut (54 kg), calificație pe locul I, și Sebastian Suvac (46 kg), pe locul III.„Tița și Arnăut au mari șanse să devină campioni. Imediat după competiție, ei au plecat în cantonament cu lotul național de cadeți, la Bacău, în vederea pregătirii pentru Europene și Mondiale”, a adăugat antrenorul de la CS Farul, Grigore Gheorghe.În etapa finală, vor avea șansa să-și ia revanșa și sportivii de la LPS, care de data aceasta nu s-au aflat printre primii cinci favoriți. „Avem sportivi cu șanse la medalii. Acum, am avut câteva accidentări și nu am riscat. A fost o competiție aprigă. Aproape 200 de sportivi au fost prezenți”, a mai spus și antrenorul de la LPS, Ioan Giuglea. Luptătorii de la CS Farul sunt antrenați de Grigore Gheorghe, ajutat de Florin Uzum, în timp ce sportivii de la LPS sunt antrenați de Ioan Giuglea și Valentin Dobrin. Turneul național individual de calificare, la lupte greco-romane a fost organizat de către Asociația Județeană de Lupte Constanța, LPS și CS Farul, sub egida Federației Române de Lupte.