Luptătorii constănţenii şi-au arătat încă o dată valoarea

Luptătorii constănțenii și-au arătat încă o dată valoarea

La București, în intervalul 22-24 aprilie, a avut loc Turneul Internațional „Ștefan Rusu - Ioan W. Popovici & Gheorghe Berceanu - Vasile Iorga”, la lupte greco-romane și libere, destinate cadeților și juniorilor. La startul competiției au fost înscriși 620 de participanți din 21 de țări.Constanța a fost la înălțimea concurenței aprige de la acest turneu și a reușit să obțină patru medalii foarte importante pentru tinerii luptători. Florin Tița (antrenor Grigore Gheorghe), legitimat la CS Farul Constanța, a cucerit medalia de aur la categoria 50 kg, iar colegul acestuia, Răzvan Arnăut, s-a clasat pe locul 3, la 55 kg, ambii concurând la greco-romane. Sebastian Raicea (antrenor Ioan Giuglea), de la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, a urcat pe ultima treaptă a podiumului la categoria 120 kg, lupte libere.În proba feminină, Ana Andreea, de la CSS Mangalia (Marian Oancea), a reușit să se impună la categoria 46 kg, lupte libere. O evoluție apreciabilă a avut și Marius Marin, de la Aurora 23 August (antrenor Gheorghe Ciupercă), locul 4 la categoria 84 kg, lupte libere.„A fost un concurs foarte lung, a mers foarte greu fiindcă au fost foarte mulți participanți, dar cred că am făcut față cu brio. Sunt mulțumit de evoluțiile elevilor mei. Am plecat la drum cu doar doi sportivi, selecționați la lotul național, am reușit să obținem medalii cu ambii. La categoria lui Arnăut este mai greu fiindcă are un adversar puternic, dar pe viitor va ajunge în top. Așteptăm cu nerăbdare europenele, din luna iunie, de la București, să vedem cum se va descurca Florin Tița. De trei ani de zile așteptăm o medalie la un campionat mondial sau european”, a declarat antrenorul CS Farul, Grigore Gheorghe.