Luptătorii constănţeni, pe podium la Naţionalele de la Botoşani

Luptătorii constănțeni, pe podium la Naționalele de la Botoșani

Week-end-ul recent încheiat a fost unul de succes pentru luptătorii constănțeni ce au participat la Campionatul Național individual de lupte greco-romane, juniori mici (nivel 3 și 4), ce a avut loc la Botoșani.Sportivul Constantin Păun (85 kg, j4), antrenat de Ioan Giuglea la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, a reușit să devină campion național la primul său concurs de asemenea anvergură, după un turneu fără greșeală. Tot pentru LPS, au mai adus medalii de bronz Ștefan Popa (42 kg, j3) și Ștefan Șuler (60 kg, j3). Aproape de podium s-a aflat și Gabriel Scarlat, la 60 kg (j3), care a terminat pe locul cinci.„Mă bucură foarte tare faptul că am obținut o medalie de aur, mai ales pentru copilul acesta muncitor, Constantin Păun (13 ani, 85 kg), care s-a apucat curând de lupte și a evoluat exemplar. El este încă la început, dar am mare încredere în el. Sper să continue pe acest trend ascendent și să ajungă rapid la loturile naționale. Aș vrea să mulțumesc încă o dată președintelui AJL, Gigi Pambuca, vicepreședintelui AJL, Azis Ecuan, și fostului luptător Marius Ichim, pentru susținerea și încrederea avută în noi de-a lungul timpului. Fără acești oameni, ne-ar fi imposibil să ne îndeplinim obiectivele propuse”, a declarat Ioan Giuglea, antrenor LPS „Nicolae Rotaru”.Rezultate foarte bune au obținut și elevii lui Grigore Gheorghe, de la CS Farul, care s-au întors la malul mării cu trei medalii: Onur Pîrvu (26 kg, j4) și Nicolae Drăgan (78 kg, j4) au fost înfrânți în finală și s-au ales cu argintul, iar Iulian Chelărescu (72 kg, j3) a terminat pe locul trei. Ionuț Crăciun (46 kg, j4), Antonio Giurgea (55 kg, j4) și Andrei Alexe (42 kg, j3) au terminat competiția pe locul 5.„Competiția a fost una extrem de reușită, concurenții au fost mai numeroși, dar și mai bine pregătiți ca în anii precedenți. Cele două cluburi din Constanța s-au descurcat foarte bune și au cucerit împreună șase medalii, dintre care una de aur. Felicit sportivii și antrenorii pentru efortul depus și suntem alături de ei la cât mai multe medalii pe viitor. În week-end-ul 28-30 octombrie, mergem cu sportivii de la CS Mangalia la Campionatul Național la lupte libere la juniori, de la Buziaș, acolo unde ne-am propus obținerea a cel puțin 5 titluri de campioni”, a declarat Lucian Luca, vicepreședinte al Federației Române de Lupte.Urmează o perioada plină pentru micii luptători din Constanța. În perioada 28-30 octombrie, la Buziaș, are loc Campionatul Național individual juniori mici, la lupte feminine și libere, iar în zilele de 4 și 5 noiembrie, la București, va avea loc Cupa României pentru juniori, la lupte greco-romane, feminine și libere.