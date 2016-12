Luptătorii constănţeni, medaliaţi cu argint şi bronz

Campionatele Naționale individuale Under 23

Luptătorii constănțeni, medaliați cu argint și bronz

Sala Polivalentă din Reșița a găzduit, în week-end, finala Campionatului Național individual U23 la lupte libere, greco-romane și feminine, prilej perfect pentru cei mai în vână sportivi din România de a se face remarcați și de a se încununa campioni.Printre sportivii ce au lăsat o impresie extrem de bună s-au numărat și luptătorii legitimați la CS Farul, LPS „Nicolae Rotaru” Constanța și CS Mangalia.Antrenorul Ioan Giuglea a fost prezent la concurs cu trei sportivi și a reușit să scoată aproape maximum din ei, obținând trei medalii de bronz, prin Florin Ghiorghe (cat. 75 kg) și Valentin Ștefan (cat. 59 kg), la lupte greco-romane, și Crina Pintilie (cat. 53 kg), câștigătoare a bronzului după ce a cedat în semifinale în fața participantei la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Alina Vuc, mai mare decât aceasta cu 5 ani.„A fost o competiție foarte intensă și disputată, în care noi ne-am descurcat foarte bine. Am plecat de acasă cu trei sportivi și am reușit să aducem medalii cu toți trei. Crina Pintilie, la primul ei an la juniori, a luptat excelent, însă era greu să o învingă pe Alina Vuc, o sportivă mult mai experimentată. Florin Ghiorghe a luptat bine, s-a zbătut, dar din păcate a pierdut. Am foarte mare încredere în el și sunt sigur că data viitoare va fi mai bun, mizez pe ambiția lui. Surpriza extrem de plăcută a fost medalia obținută de Valentin Ștefan, viitorul meu coleg de catedră, care nu s-a pregătit cot la cot cu ceilalți fiindcă a trebuit să aibă grijă de viitoarea generație de luptători; în schimb, s-a descurcat excelent. Se vede că este un sportiv inteligent, care dă mereu totul pe saltea”, a declarat antrenorul de la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, Ioan Giuglea.v v vExcelent au luptat și Răzvan Arnăut (cat. 59 kg) și Nicolae Boantă (cat. 71 kg), antrenați de Grigore Gheorghe la CS Farul, ambii adjudecându-și medaliile de argint.O altă medalie, la fel de importantă, a fost câștigată de Mădălin Pârvulescu, sportiv legitimat la CS Mangalia (antrenor, Marian Oancea), la lupte libere, după ce a fost învins în finala categoriei 85 kg și a trebuit să se mulțumească doar cu argintul.