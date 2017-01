Luptătorii constănţeni de Kung-Fu au triumfat la Cupa „Dunării“

Luptătorii constănțeni de Kung-Fu au triumfat la Cupa „Dunării“

Zilele trecute, la Sala de Judo a Complexului Polisportiv din Galați s-a desfășurat Cupa „Dunărea“ la Kung-Fu, organizată de CS „Dunărea Albastră“ din Galați, Federația Română de Arte Marțiale de Contact și Asociația Română de Kung-Fu. Cei mai mulți medaliați au fost reprezentanții de la malul Mării Negre, care au obținut 72 de medalii.Cupa „Dunărea” a fost asaltată de către 93 sportivi din 15 cluburi în care se practică Kung-Fu-ul, însă cei mai de seamă au fost fără doar și poate luptătorii din Constanța, care au obținut 25 medalii de aur, 18 de argint și 29 de bronz. Au participat sportivi de la CS Marea Neagră, CSU Neptun, CS Panda Poarta Albă, CS Shaolin Callatis Mangalia, CS Wushu Maxx Mangalia, CS No-ua Generație Mangalia.Iată campionii la proba de „Non-Contact Sandală”: Marian Cîju (mini-cadeți, 40 kg), Ionuț Moroianu (mini-cadeți +40 kg), Cosmin Labeș (copii, -35kg), Tudor Bocai (copii, -40 kg), Alexandru Ilie (copii, +40 kg), Marco Apetre (copii, -20 kg), Iordache Iustin (copii, -25 kg), Giovani Savioli (copii, -30 kg); „Sanda”: Dragoș Trifu (mini-cadeți, -50 kg), Adria Cornea (mini-cadete); „Tuishou”: Ovidiu Moroianu (mini cadeți, open), Tudor Bocai (copii, -35 kg), Ștefan Mardarie (copii, +35 kg), Vlad Bocai (copii, open), Cristian Safta (copii, -20 kg), Iustin Iordache (copii, -25 kg), Paul Charcovschi (copii, +25 kg); „Erjie-Gun Fight”: Alexandru Catana, Marian Cîju, Cosmin Labeș, Ștefan Mardare, Vlad Bocai, Iustin Iordache, Giovani Savioli și Beatrice Roșăneanu.„Sportivii din județul Constanța au dominat concursul la trei probe, unde au obținut rezultate mult mai bune decât ne așteptam. La multe categorii în semifinale au ajuns numai sportivi de la cluburile noastre, iar multe finale au fost la fel. La proba de „Sanda” au fost înscriși mai puțini sportivi de la noi, pentru că această probă este mult mai dificilă, este o probă de contact și nu a fost timp suficient de pregătire de la începutul acestui an. În plus, în luna martie, va fi primul campionat de „Non-Contact Sanda” și sportivii s-au pregătit mai mult la această probă. În final, considerăm că am început bine acest an sportiv și vom avea rezultate bune în continuare”, a declarat președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.