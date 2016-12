Luptătorii constănţeni au dominat anul 2012: "Suntem o forţă în România!"

Luptătorii constănțeni au dominat anul 2012: "Suntem o forță în România!"

La început de an nou, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța (AJL), Gigi Pambuca ne-a făcut un scurt rezumat al realizărilor din lumea luptelor constănțene, punctând, de altfel, și obiectivele pentru 2013.Constanța figurează pe harta națională ca unul din județele de elită la luptele libere și greco-romane. Una din cele mai de perspectivă reprezentante de la malul mării în acest sport este Denisa Macovei, de la CS Mangalia (antrenor Marian Oancea), care anul trecut a fost desemnată cea mai bună sportivă din Mangalia.„În ciuda situației financiare precară de pe tot mapamondul, luptătorii constănțeni, la nivelul junioratului, au obținut circa 20 de medalii. În plus, avem șase copii la Centrul Olimpic de Lupte. Denisa Macovei a obținut medalia de bronz la Campionatul European pentru juniori de la Zagreb, ceea ce este o evoluție excepțională a acestei tinere. De asemenea, anul trecut, am luat patru titluri de campioni naționali. Suntem o forță în România!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca.La AJL Constanța sunt afiliate în jur de 7-8 cluburi, care, la rândul lor legitimează aproximativ 250 de copii, cadeți și juniori. Din nefericire, nu mai sunt la fel de mulți sportivi interesați de lupte, iar baza de selecție se micșorează de la an la an.„Baza de selecție este foarte mică, având în vedere că majoritatea copiilor nu mai sunt atât de pasionați de sport, însă noi am reușit să găsim sportivi de perspectivă. Îl avem la lotul național de seniori pe Dorin Pârvan, care, credem noi, va ajunge să participe la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. Avem o generație de perspectivă și de viitor pentru România. Noi, constănțenii, așa cum ne-am obișnuit, am dominat țara până la nivelul junioratului și sunt de părere că ne vom păstra tradiția și în 2013", a precizat Gigi Pambuca.„Fabrică” de senioriDacă la juniori suntem în top, la seniori lucrurile nu stau la fel de bine. Majoritatea celor care confirmă și au rezultate de excepție sunt îndrumați spre cluburile mari din țară, unde își pot asigura un trai decent.„Totul pleacă de la finanțare. Unui senior trebuie să-i asiguri salariu, pentru că are o familie. Datorită lipsei de sponsorizări, rezultatele la seniori sunt mai greu de obținut și având în vedere că această criză economică ne-a afectat pe toți, este cam greu să găsim finanțare pentru a întreține o echipă de seniori. Însă, avem în plan să facem și o echipă de seniori la Mangalia, cu timpul, dacă autoritățile locale ne vor ajuta. Copiii noștri sunt foarte buni, drept dovadă că am început să dăm sportivi la Arad, Dinamo sau Steaua București. Nu putem să-i ținem la Constanța. Acolo au condiții mai bune de salarizare”, a explicat președintele Pambuca.Cât mai multe medalii în 20132012 a fost un an bun pentru luptătorii juniori constănțeni, iar anul nou poate fi la fel de bun, chiar mai bun, în viziunea celor de la AJL Constanța.„În 2013, sunt de părere că luptătorii constănțeni (n.r. - juniori) vor obține în jur de 10-15 medalii. Vom încerca să obținem rezultate mai bune anul acesta, cu toate că 2012 a fost un an foarte bun pentru luptători. Obiectivele noastre pentru 2013 sunt ca Denisa Macovei să obțină o medalie la Campionatul Mondial. Același lucru ne dorim și pentru Dorin Pârvan. Sperăm, de asemenea, ca la campionatele naționale, sportivii constănțeni să câștige cât mai multe medalii”, ne-a mai spus Gigi Pambuca.O contribuție adusă la rezultatele constănțene au avut-o și cei de la CS 23 August, care anul trecut au contribuit la „zestre” cu două medalii la naționale: Marius Marin (66 kg) a cucerit medalia de aur, în timp ce colegul său de club Sebastian Raicea (85 kg) a obținut medalia de bronz.„Am ținut mereu să-l felicit pe prof. antrenor Gigi Ciupercă, un mare sportiv al Constanței, pentru ce a făcut la 23 August, și anume o bază de antrenament cu copii care vin din spate, care au luat medalii și rezultate bune. Este un club afiliat de curând, de câteva luni, la AJL Constanța”, a încheiat președintele AJL, Gigi Pambuca.