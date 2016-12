Luptători tineri şi ambiţioşi, la Cupa Callatis de la Mangalia

Luptători tineri și ambițioși, la Cupa Callatis de la Mangalia

În perioada 22-25 august, pe plaja Laguna din Mangalia, va avea loc cea de-a 30-a ediție a Concursului Național Cupa Callatis la lupte pe plajă, pentru copii 1, 2, 3 și cadeți, competiție inclusă în cadrul Jocurilor Sportive ale Mangaliei, ce au loc anual.Cum ne-a obișnuit și până acum, evenimentul se va bucura de prezența a peste 200 de copii, din toată țara. De la Constanța, vor lua parte luptători de la CS Farul, LPS „Nicolae Rotaru”, CSS Medgidia, CS Aurora 23 August, CS și CSS Mangalia.Cei mai buni sportivi ai fiecărei categorii de greutate vor primi din partea organizatorilor medalii, diplome și cadouri. De asemenea, colegiul de arbitri va avea ocazia de a acorda și premii individuale pentru „Cel mai tehnic luptător”, „Speranța Olimpică” și „Dorința de a învinge”.„Ne bucurăm să fim din nou gazdele acestui eveniment devenit tradiție la Mangalia. În 1986, fratele meu, Ionel Luca, a fost cel care a venit cu inițiativa organizării unui asemenea turneu. Până în anul 2001, competiția s-a ținut pe saltea, apoi am reușit să ieșim pe nisip. Se pare că a fost o alegere inspirată pentru întreaga suflare a luptelor românești. De la an la an, suntem mai numeroși, iar nivelul concursului a crescut. În același timp, este o ocazie bună de a promova orașul și turismul din sudul litoralului românesc. Avem promisiuni că vor fi alături de noi foști campioni olimpici, internaționali și naționali, oameni care iubesc cu adevărat luptele și care vor să vadă spectacolul oferit de viitorii noștri campioni”, a declarat președintele Asociației Sportive Municipale Callatis mg, Lucian Luca.Competiția este organizată de către Clubul Sportiv Mangalia, Asociația Sportivă Municipală Callatis mg și Primăria Mangalia, în parteneriat cu Perla Venusului, Lucky L&C, Lial Star, SC Strong și Hotel Laguna.