La Costinești, etapa a patra a Ligii Naționale de lupte pentru cadeți

Luptători de nota 10

Atmosferă încinsă, zilele trecute, la sala de sport de la Costinești, gazda celei de-a patra etape a Ligii Naționale de lupte pentru cadeți, competiție organizată de LPS „Nicolae Rotaru” CSS, Hotel Royal Costinești și Asociația Județeană de Lupte Constanța. Zece cluburi din România (LPS Botoșani, CSS 7 Dinamo București, CSS Medgidia, CS Farul Constanța, CSM Suceava - Ceahlăul Piatra Neamț, CSS - CS Bucovina Rădăuți, SC Bacău și LPS „Nicolae Rotaru” CSS Con-stanța - CSS Tulcea) și-au trimis reprezentanții la întrecerea din Stațiunea Tineretului, iar disputele de pe saltea au fost de un nivel valoric ridicat. Iată și rezultatele sportivilor dobrogeni: categ. 42 kg: locul II - Ilias Ozgean (LPS Constanța), locul III - Silviu Stoenciu (CSS Medgidia); categ. 54 kg: locul I - Alexandru Dumitru, locul III - Stelian Motoloi (ambii LPS); categ. 58 kg: locul II - Duan Memet, III - Ionuț Aștefănoaei (ambii LPS) și Flavius Moise (LPS Con-stanța / CSS Medgidia); categ. 63 kg: locul III - Ionuț Caraș (LPS); categ. 76 kg: locul III - Laurențiu Gîțu (CS Farul); categ. 85 kg: locul V - Taner Abdul-Vuap (CS Farul). „Copiii noștri s-au luptat foarte bine, suntem mulțumiți. Rezultatele puteau fi și mai bune, dar ne-au lipsit patru titulari: Valentin Ștefan, Dorin Pîrvan, plecați cu lotul național de juniori al României la turneul internațional din Turcia, Iulian Grăjdan și Se-bastian Agrigoroșoaiei, ambii cu probleme medicale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Ioan Giuglea, de la LPS Constanța. Însă, cea mai bună comportare a avut-o sportivul Alexandru Dumitru, care a obținut patru victorii, dintre care una prin tuș, în fața unui adversar puternic, Vasile Dudău, ocupantul locului cinci la Campionatele Europene de cadeți de la Sarajevo 2010. În clasamentul etapei, pe prima poziție, s-a clasat LPS Botoșani (80 puncte), urmată de LPS „Nicolae Rotaru” CSS / CSS Tulcea (76 p) și CSM Suceava - Ceahlăul Piatra Neamț (68 p). În clasamentul general al Ligii, lideră este LPS „Nicolae Rotaru” CSS / CSS Tulcea, urmată de LPS Botoșani și CSM Suceava - Ceahlăul Piatra Neamț, toate cele trei echipe fiind calificate la turneul final, programat, în perioada 12-14 noiembrie, la Tulcea. Sportul are nevoie de o lege a sponsorizării „Vrem să creăm un centru de lupte la Costinești, unde am găsit sprijin din partea administrației locale. După ce am organizat, tot în toamnă, Cupa Royal Costinești, pe care dorim să o transformăm într-o competiție de tradiție, iată că acum am găzduit o etapă a Ligii Naționale. Nu a fost ușor, dar, alături de acești oameni extra-ordinari pe care i-am găsit la Constanța, totul a ieșit perfect. Pentru a ajunge la performanțele de odinioară, luptele au nevoie de susținere, de implicare și, mai ales, de o lege a sponsorizării, pentru ca firmele să fie încurajate să vină cu bani la sport”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, patronul Hotelului Royal, Mugurel Dumitru. Pasionat al luptelor, Dumitru provine dintr-o familie în care sportul este la loc de cinste și a urmărit cu satisfacție evoluția pe saltea a fiului său, Alexandru, care promite să ajungă un mare campion. La competiție, au mai fost prezenți președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca, vicepreședintele CS Mangalia, Lucian Luca, dar și fostul campion olimpic Ștefan Rusu, în prezent antrenor în cadrul clubului din Rădăuți.