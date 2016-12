Lupescu: Mă retrag din funcţia de director general al FRF pentru a lucra în structura UEFA

Lupescu: Mă retrag din funcția de director general al FRF pentru a lucra în structura UEFA

Luni, 22 August 2011.

Ionuț Lupescu a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că se retrage din funcția de director general al Federației Române de Fotbal, precizând că a acceptat o ofertă de a lucra în structura UEFA."Cred că am ajuns la un punct de cotitură și consider că trebuie să încep o nouă etapă în viața mea de administrator, în activitatea mea managerială. Astfel am decis să mă retrag din funcția de director general al federației după șase ani și să dau curs unei oferte foarte importante pentru mine de a lucra în structura UEFA. Am mai zis că nu am venit aici să ies la pensie și cred că am reușit măcar parțial ce mi-am propus la Federația Română de Fotbal", a spus fostul internațional, potrivit Mediafax. Lupescu și-a motivat decizia de a se retrage și prin faptul că viziunea privind dezvoltarea fotbalului românesc a conducerii FRF este puțin diferită față de a sa. "Eu sunt un tip care nu îmi place să bat pasul pe loc și viziunea mea despre dezvoltarea fotbalului românesc e puțin alta față de a mea, de aceea am decis să întrerup azi colaborarea cu federația. Mulțumesc președintelului FRF (n.r. - Mircea Sandu) pentru încrederea pe care mi-a arătat-o la un moment dat. Pe atribuțiile pe care le-am avut eu, anumite obiective consider că mi le-am îndeplinit", a explicat Ionuț Lupescu. Fostul jucător al echipei naționale a României a fost numit în funcția de director general de către Comitetul Executiv al FRF la 22 noiembrie 2005. Atribuțiile lui Ionuț Lupescu în cadrul Federației Române de Fotbal au inclus coordonarea activității departamentelor juridic, internațional, financiar, sportiv și marketing.