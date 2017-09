LUMEA TENISULUI, ÎN DOLIU. A MURIT UN SPORTIV DE LEGENDĂ

Ştire online publicată Marţi, 25 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mervyn Rose a fost inclus in International Tennis Hall of Fame in 2001. Dupa retragerea din activitate a devenit antrenor si a pregatit jucatoare precum Billie Jean King, Margaret Court, Arantza Sancehz Vicario sau Nadia Petrova.A primit numeroase distinctii in Australia pentru contributia pe care a avut-o la dezvoltarea tenisului.