Lui Dan Petrescu i-a venit rău

Dan Petrescu nu a participat la conferința de presă, trimițându-l la întâlnirea cu gazetarii pe antrenorul cu portarii, Dumitru Stângaciu. „Dan Petrescu nu se simte bine, e la baie, are o indispoziție și m-a trimis pe mine să vorbesc cu dumneavoastră“, a motivat Stângaciu absența „Bursucului“. „Suntem supărați că n-am putut s-o băgăm în poartă. Acasă, jucăm sub presiune. Acum, toate punctele se obțin cu trudă, indiferent de adversar. În alte meciuri, am avut și noroc, am dat goluri pe final, dar nu poate fi așa mereu. Farul e o echipă bună, incomodă, cu jucători de valoare, care nu-și merită locul din clasament”, a spus Stângaciu.