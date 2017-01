Lucian Pârvu va fi împrumutat la formaţia FC Asil Lysi

Lucian Pârvu va fi împrumutat la formația FC Asil Lysi

Mijlocașul formației Pandurii Tg. Jiu, Lucian Pârvu, care a evoluat, sezonul trecut, și la FC Farul Constanța, va fi împrumutat pentru un an la formația din liga a II-a cipriotă, FC Asil Lysi, an-trenată de tehnicianul român Eugen Neagoe. „Asil Lysi are ca obiectiv promovarea, iar faptul că acolo e un tehnician român a contat foarte mult. Știu limba greacă, pentru că am mai jucat patru ani în zona aceea, și nu îmi va fi greu să mă acomodez. În plus, acolo mai joacă și Robert Neagoe”, a declarat Pârvu, care a precizat că gruparea gorjeană nu are nicio pretenție financiară pentru împrumutul său.