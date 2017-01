Lucian Pârvu, căpitan la Farul II

Șase jucători de la FC Farul au evoluat, vineri, în partida echipei secunde de pe teren propriu cu Săgeata Stejaru, contând pentru etapa a 9-a a Ligii a 3-a. Meciul s-a încheiat la egalitate (1-1), după ce Farul II a deschis scorul. În teren s-au aflat, de la echipa mare, Rastovac (fundaș central stânga), Cruceru (închizător), L. Pârvu (mijlocaș dreapta) - desemnat căpitanul echipei, C. Matei și Păcuraru (mijlocaș centrali), iar în partea secundă a intrat și D. Florea („Gică Fentă“), ca mijlocaș stânga. Pe bancă, alături de Ion Constantinescu, a luat loc și secundul lui Ion Marin, Cristi Cămui. Și Săgeata Stejaru a avut în teren câțiva jucători cu meciuri în Liga 1, precum C. Petre (fost la Gloria Buzău), C. Mocanu (fost la Farul) sau Purică (ex-Ceahlăul), iar fostul farist Radu Oprea a fost rezervă. Cu un joc bun, peste cel al viceliderei seriei (la ora meciului), Farul II a avut ocaziile partidei și merita să câștige. L. Pârvu a avut o bară în prima repriză (min. 16) și alte trei șuturi bune, Păcuraru a bătut foarte bine o lovitură liberă (min. 36), iar C. Matei a deschis scorul în minutul 73, cu un șut din careu, după o pasă excelentă a lui L. Pârvu. După ce Talpău nu reușise să-l învingă pe Isleam din 6 m (min. 52), C. Petre a egalat în minutul 82, dintr-o lovitură liberă de la 17 m. La meci, au asistat și Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al FC Farul, directorul executiv al clubului constănțean, Lucian Codrean Pîra, oficialul federal Mircea Mihail sau vicepreședintele CCA Marcel Lică. Celelalte echipe constănțene au înregistrat, vineri, rezultatele: CS Ovidiu - CS Năvodari 3-1, CS Eforie - Callatis Mangalia 2-0 și Unirea Slobozia - Portul Constanța 4-2. Sâmbătă, se joacă Poli Galați - CSM Medgidia, de la ora 15. Farul II - Săgeata Stejaru 1-1 Farul II (antrenor, Ion Constantinescu): Isleam - I. Călin, Bubuleandră, Rastovac, Țarălungă - Cruceru - L. Pârvu (cpt.) (min. 90+1, A. Grigoraș), C. Matei (min. 81, A. Iovănescu), Păcuraru, Fl. Neaga (min. 54, D. Florea) - Șt. Sandu Săgeata (antrenor, Sevastian Iovănescu): Mogoș - C. Sandu (min. 75, Nane), C. Petre, Bâcheanu, C. Mocanu (cpt.), Stoica - Purică, Șamata, Pană - Zelencz (min. 90, Voicu), Talpău