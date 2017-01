Lucian Pârvu a semnat, ieri, cu Farul

Atacantul craiovean de 26 de ani Lucian Pârvu este, de ieri, și cu acte jucătorul Farului, „Cățelu“ semnând un contract pe trei ani. Este a doua achiziție a „rechinilor” de la reluarea pregătirilor, după mijlocașul Roberto Iancu, de la Progresul București. Lucian Pârvu, care a activat, ultima dată, sezonul trecut, la Gloria Bistrița, a participat, de dimineață, la antrenamentul Farului, iar după ședința de pregătire s-au parafat documentele. „Am ales Farul întrucât mi-a făcut o ofertă concretă, care mi-a convenit. Am mai avut discuții, cu Poli Iași, Gloria Buzău sau Pandurii Tg. Jiu, dar au rămas doar la acest stadiu. Domnul Ion Marin m-a dorit foarte mult la Farul. Am semnat cu acest club și pot spune că, în sfârșit, sunt mulțumit și liniștit. Este o șansă mare pentru mine, un pas mare în cariera mea. Farul e o echipă bună, de tradiție în fotbalul românesc. Sper să dau tot ce am mai bun. Depinde doar de mine să reușesc să mă impun”, a declarat Lucian Pârvu. Atacantul are 1,82 m înălțime și 74 kg greutate și ar vrea să poarte la Farul pe tricou un număr care să conțină cifra 7. „Este numărul meu norocos. La juniori, evoluam numai cu el, în Grecia am purtat 77 și 97. Numai la U Craiova n-am avut ocazia. Am înțeles că, la Farul, 7 este numărul lui Todoran, 27 este și el ocupat (îl poartă Maxim), așa că, probabil, voi lua 17", a declarat fotbalistul, pentru „Cuget Liber”. De la Farul, Lucian Pârvu îl cunoaște bine pe Adrian Vlas, cu care a fost coleg la lotul național de juniori. De altfel, cei doi au și lucrat împreună, ieri, la exercițiile de mobilitate din cadrul antrenamentului desfășurat pe plaja dintre Mamaia și Năvodari. De la serii de alergări nu s-au dat în lături nici antrenorul Ion Marin și nici secundul Cristi Cămui. Până la finele săptămânii, „rechinii” se vor antrena numai acolo, dimineața. La antrenament, au participat 26 de fotbaliști, absentând stoperul Decebal Gheară, învoit pentru a susține unele examene la școala de antrenori. Nu au lipsit, pe lângă achizițiile Pârvu și Roberto Iancu, și nici tinerii Fatai și Bubuleandră. La prânz, s-a prezentat la Farul și portarul Răzvan Stanca, după ce împrumutul la Dacia Mioveni i-a expirat. Altfel, stagiul Farului din Portugalia, din perioada 3 - 15 iulie, a căzut, întrucât nu s-a găsit decât un adversar pentru jocurile amicale, Varzim (majoritatea echipelor din Portugalia încep pregătirile în jurul zilelor de 6, 7 iulie), iar Farul vrea să pună accent în acest al doilea stagiu pe jocurile de verificare, dorind să susțină cel puțin șase. Ieri la prânz, exista și o variantă înlocuitoare din Italia pentru turneul de jocuri.