Lucian Marinof va prelua o selecţionată naţională de juniori

Lucian Marinof va prelua o selecționată națională de juniori

Antrenorul constănțean a trecut cu brio examenul organizat de Federația Română de Fotbal, iar săptămâna viitoare se va stabili la ce categorie de vârstă va activa. Tehnicianul de 50 de ani s-a clasat pe locul trei la examen, din 13 candidați, fiind admiși pentru postul de selecționer primii cinci (pentru loturile U-13, U-14, U-15, U-16 și U-17). Marinof a obținut nota 7,98, fiind întrecut doar de Gabriel Manolache (locul întâi - 8,1) și de Cristian Sava (8,08). Ceilalți doi admiși au fost Ovidiu Stângă (7,83) și Sorin Brândescu (7,82). „Săptămâna viitoare, ni se vor repartiza loturile, în urma unei întâlniri cu președintele FRF, Mircea Sandu. Doi dintre cei care nu au fost admiși pot deveni secunzi, dacă vor fi solicitați de noii selecționeri. Pentru mine nu contează ce grupă mi se va repartiza, dar aș prefera 1995 (n.n. - cea cu care a ieșit de curând campion național, cu Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”). Am lucrat în ultimul an la această vârstă, iar faptul că știu fondul de jucători din întreaga țară ar constitui un avantaj, ajutându-mă să trec mult mai ușor peste prima perioadă a noii mele activități”, a declarat Marinof, pentru „Cuget Liber”. Țeluri înalte Fiind desemnat selecționer, Marinof a renunțat la postul de antrenor de la Academia Hagi. La lot, și-a propus calificarea la turneul final, „ținând cont că, în ultimii 12 ani, nicio selecționată de juniori nu a mai atins o fază finală. Eu întotdeauna îmi propun obiective îndrăznețe și așa am făcut și acum. La Farul, încă de când eram la juniori, gândul meu a fost să ajung antrenorul echipei mari și am reușit. La fel la Academia Hagi, mi-am fixat o țintă înaltă, să cuceresc titlul de campion național, țel pe care de asemenea l-am atins”. Lucian Marinof ne-a mai spus că, în eventualitatea numirii ca selec-ționer la Naționala 1995, se va baza pentru alcătuirea lotului pe două centre din bazinul fotbalistic al județului Constanța, Academia Hagi (unde are în vedere cel puțin zece jucători) și FC Farul (cu un fotbalist). De la Steaua are în vizor alți zece jucători, iar încă 11 sunt răspândiți în întreaga țară. „Aș avea un lot din aproximativ 34 de jucători. E o generație cu care se poate aborda obiectivul pe care ni l-am propus atât eu, cât și Federația”, ne-a mai spus Marinof. Candidații au avut de trecut cinci probe de examen Cei 13 candidați au avut de trecut la testele de cinci probe: 1. examen scris cu subiecte din - cultură generală fotbalistică, psiho-pedagogie, fiziologie; 2. examen oral cu subiecte din - selecția, pregătirea și jocul juniorilor, competițiile interne și internaționale ale juniorilor, organizarea fotbalului în România; 3. examen practic - conceperea și conducerea unei teme de antrenament pentru juniori; 4. o limbă străină de circulație europeană la alegere - scris; 5. test de cunoaștere a lucrului pe calculator. Nota finală a fost calculată adunând calificativele de la cele cinci probe, cu mențiunea că fiecare probă a avut următoarea pondere: 1 - 30%, 2 - 30%, 3 - 30%, 4 - 5%, 5 - 5%. Rezultatele lui Lucian Marinof au fost: 1 - 2,1; 2 - 2,52; 3 - 2,61; 4 - 0,35; 5 - 0,4.