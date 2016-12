Lucian Marinof candidează pentru postul de antrenor al unei Naţionale de juniori

Lucian Marinof candidează pentru postul de antrenor al unei Naționale de juniori

Antrenorul constănțean Lucian Marinof (50 de ani), fost la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” și la FC Farul, susține, astăzi și mâine, la București, examenul pentru postul de antrenor al unei echipe naționale de juniori a României. „Inițial, eu, ca și ceilalți candidați, am optat pentru o categorie de vârstă (n.n. - Under-18 în cazul lui), dar apoi sistemul s-a schimbat, urmând ca cei care câștigă, în funcție de rezultate, să fie repartizați de Federație pe echipe. Mâine (n.n. - astăzi), susțin examenul teoretic (cunoștințe de specialitate - scris și oral, limbă engleză, calculator), iar marți proba practică”, a declarat Marinof, pentru „Cuget Liber”. La examen a intenționat să se înscrie și un alt antrenor constănțean, Mugurel Cornățeanu, însă candidatura sa a fost respinsă de FRF, pe motiv că tehnicianul nu are cinci ani de antrenorat la nivel juvenil, fapt care a stârnit protestul lui Cornățeanu. „Mi s-a spus că n-am experiență la juniori, însă nu cred că e corect modul în care s-a pus problema. După părerea mea, era normal ca experiența-mi să fie apreciată doar în cadrul examenului. Apoi, din cei cinci ani am avut acoperiți patru ani și câteva luni”, a spus Cornățeanu.