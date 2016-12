Lucian Bute şi Freddie Roach, un duo încrezător

Lucian Bute și Freddie Roach, un duo încrezător

Pugilistul român Lucian Bute speră să se relanseze în carieră, după ce a început antrenamentele alături de legendarul Freddie Roach. „Sunt foarte privilegiat că l-am putut convinge. Este o onoare pentru mine să beneficiez de sfaturile unui antrenor renumit. Chimia s-a instalat imediat între noi, din momentul în care m-am prezentat la sala sa din Los Angeles. După prima zi, am fost nerăbdător să mă întorc în sală. Doresc să dau totul pentru a reveni mai puternic în ring, pentru a-i răsplăti pe fanii mei și pe iubitorii boxului”, a de-clarat Bute, pentru presa canadiană, consultată de Agerpres. Și antrenorul este încre-zător în forțele sportivului român. „Cred că este capabil să revină rapid în vârf. Nu are nevoie de niciun meci de pregătire. Detest luptele pentru revenirea în formă, pentru că sportivul scade deseori nivelul jocului său, chiar fără să-și dea seama. De meciurile pregătitoare mă voi ocupa în sală. Sunt alături de Lucian deoarece am văzut ceva la el. Detest boxerii leneși, iar Lucian lucrează din greu la antrenamente. Sunt convins că vrea să atingă din nou vârful boxului. Nu vizează nimic altceva decât o nouă centură de campion mondial”, a precizat Roach.