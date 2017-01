Lucian Bute şi-a păstrat titlul mondial IBF

Lucian Bute și-a păstrat titlul mondial IBF

Ştire online publicată Luni, 30 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul român Lucian Bute l-a învins, în zorii zilei de ieri, la Quebec, în fața a 16.000 de spectatori, pe mexicanul Librado Andrade, prin KO în repriza a patra, și și-a apărat pentru a patra oară centura de campion mondial la categoria super-mijlocie, versiunea IBF. Bute a dominat primele trei reprize, iar în runda a patra a reușit să îl trimită la podea de două ori pe Andrade, prima dată printr-o directă de stânga, iar a doua oară, de această dată decisiv, printr-un upercut la ficat. Andrade a suferit prima înfrângere prin KO din carieră. Bute (29 de ani) a avut o bursă de 908.000 de dolari la acest meci, primul pentru el transmis în direct pe HBO, unde a fost comentat de fostul campion mondial Lenox Lewis. „A fost o seară excepțională pentru mine. După primul meci cu Andrade, am muncit foarte mult doar cu gândul la următoare luptă cu mexicanul. Am demonstrat că a fost un simplu accident ceea ce s-a întâmplat anul trecut, o greșeală, dar am demonstrat acum că merit să fiu campion”, a declarat Lucian Bute. Precedentul meci dintre Bute și Andrade a fost pe 24 octombrie 2008 și s-a încheiat cu victoria românului la puncte.