Lucian Bute se desparte de antrenorul Larouche

Pugilistul român Lucian Bute, fost campion mondial IBF la supermijlocie, nu va mai colabora cu antrenorul Stephan Larouche, dar a anunțat, într-o conferință de presă, la Montreal, că își va continua cariera în ringul profesionist. Bute a declarat că nu se gândește la retragere și crede că mai are ceva de oferit boxului.„Am avut suficient timp pentru a mă gândi și a lua deciziile bune. Am disputat multe meciuri, am avut accidentări, nu m-am gândit la mine. Am 34 de ani și cred că am încă de dat ceva boxului. Nu vreau să am regrete. Vreau să-mi dau cel puțin șansa de a încerca într-un alt mediu”, a declarat Bute, citat de Agerpres.Stephan Larouche, care l-a condus în ultimii 10 ani pe Bute în vârful boxului profesionist, a confirmat că se va retrage din campionul român: „În ecuația asta, există o persoană care este de înlocuit și eu sunt acesta, nu Lucian. Nu mă văd revenind cu Lucian, este spre binele său. El are nevoie de un staff proaspăt dacă vrea să revină la vârf. Dacă aș fi în locul lui, aș intra în sală cu un nou antrenor”.