Lucian Bute, premiat din nou

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul Lucian Bute, campionul mondial IBF al categoriei super-mijlocie, s-a numărat printre laureații Galei Premiilor 2009 ale site-ului specializat în box, www.fightnews.ca, fiind primul la secțiunea International Fighter of The Year. Bute este singurul boxer care a reușit să atragă canalul american HBO în Canada, la meciul său revanșă cu mexicanul Librado Andrade, pe care l-a învins prin KO în repriza a patra. Upercutul de stânga cu care Bute l-a trimis la podea pe Andrade a fost desemnat Knock-out-ul anului 2009. Canadianul Jean Pascal, cel care i-a răpit centura WBC la semi-grea lui Adrian Diaconu, a primit premiul Fighter of Yhe Year, secțiune la care Bute a primit o mențiune de onoare. Diaconu a primit mențiunea de onoare la secțiunea „Decepția anului 2009”, pentru că și-a pierdut titlul în fața lui Jean Pascal.