Lucian Bute, încrezător în lupta cu Jean Pascal

Boxerul român Lucian Bute și-a exprimat îndoiala că adversarul său, Jean Pascal, îi va rezista în meciul programat pe 18 ianuarie. „Jean Pascal este un pugilist care boxează între 90 și 120 de secunde pe repriză. Nu va fi capabil să reziste ritmului pe care îl voi impune”, a declarat Bute, citat de Agerpres. Pugilistul român este conștient că Pascal va lucra la capitolele la care este deficitar: „Am lucrat cu antrenorul Stephan Larouche la un plan A, dar avem și un plan B. Am mijloacele pentru a-l bate pe Pascal și îl veți revedea pe Lucian Bute de altă dată”. Lucian Bute nu mai are niciun fel de probleme la mâna stângă, la care a suferit o operație anul trecut. „Sunt capabil să lovesc la sută la sută din capacitate. Am scăpat de toate îndoielile pe care le aveam înainte de operație”, a explicat fostul campion mondial IBF la super-mijlocie. În mai anul trecut, Bute a fost supus unei intervenții chirurgicale la mână, prin care i-au fost extrase fragmente de os. El resim-țea dureri cronice de la meciul cu Glen Johnson, din mai 2011.