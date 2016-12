Lucian Bute, gest mizerabil la adresa primului său antrenor

Un eveniment petrecută sâmbăta trecută, în Pechea, l-a făcut pe Felix Păun să se dezică total de fostul său elev, căruia i-a reproșat lipsa de caracter și de bun simț."Îi doresc numai bine lui Lucian Bute, însă eu nu mai vreau să aud de el ca om. Voi comenta prestațiile lui din ring, însă, în privința caracterului, m-a dezămăgit cumplit. Sâmbătă eram în parcul din fața sălii de box, împreună cu băieții și cu Cristian Ciocan (n.r. - un alt boxer descoperit de Felix Păun, campion mondial la amatori, la categoria grea), care se pregătește cu noi pentru scurt timp, iar Lucian Bute a trecut cu mașina pe lângă noi. Mergea cu 10 kilometri la oră, s-a uitat la noi și a întors capul. Nu ne-a salutat, nici măcar un claxon sau un semn. El chiar a uitat de unde a plecat? Am crezut că după înfrângerea în fața lui Froch va reveni cu picioarele pe pământ și va deveni om. Am greșit crezând că se poate întâmpla asta. Aici e vorba de caracter, de educație, chiar nu mai am cuvinte la adresa lui ca om. Nu vreau să mai aud în viața mea de el, prin acest gest a arătat ce valoare are ca om, nu are nici o scuză de data aceasta", a declarat Felix Păun pentru Ring.