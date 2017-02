Lucian Bute, făcut KO de Eleider Alvarez

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Eleider Alvarez are 32 de ani și este neînvins în 22 de partide la profesioniști, din care zece câștigate prin KO.El va lupta cu Adonis Stevenson, posibil pentru titlul WBC la categoria semigrea, la 22 sau 24 aprilie."Nu pot spune acum dacă mă voi retrage. În acest moment aș putea afirma că nu. Însă poate că, după una sau două luni de repaus, nu voi mai avea dorința de a continua", a afirmat fostul campion mondial la finalul meciului.Lucian Bute a recunoscut că a fost surprins Alvarez cu lovitura de dreapta la figură care l-a trimis la podea și nu crede că aceasta a fost cea mai grea înfrângere din cariera sa."Consider că am fost în meci. Mă simțeam foarte confortabil și am lăsat mâinile să plece, însă el m-a surprins cu dreapta sa. Astfel de lucruri se pot întâmpla în lumea boxului. Toate înfrângerile fac rău și nu pot spune că aceasta a fost cea mai dură pe care am suferit-o. Am acum nevoie însă de o pauză", a mai spus boxerul român, care a ținut să-l felicite, totodată, pe columbian pentru victoria sa, scrie romaniatv.netLucian Bute, care are acum un bilanț de 32 de victorii, trei înfrângeri și o remiză la profesioniști, a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat după meciul cu Badou Jack din 30 aprilie 2016, desfășurat la Washington și încheiat la egalitate, confruntare în urma căreia suedezul și-a păstrat titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea WBC.Bute a afirmat în repetate rânduri, după ce a fost depistat pozitiv, că nu a luat cu bună știință un produs interzis în sport și că va acționa în instanță laboratorul care a preparat suplimentul care conținea substanța respectivă.