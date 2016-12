Lucian Bute ar putea boxa cu Froch pe Old Trafford

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"De când am anunțat meciul, telefoanele, emailul și contul de twitter au fost efectiv blocate de cereri. Toata lumea vrea să vadă acest meci de clasă mondială, iar eu vreau să mă asigur că vor fi cât mai mulți oameni în această postură", a declarat Eddie Hearn, promotorul lui Froch.Presa engleză speculează pe seama faptului că meciul ar putea fi mutat la Manchester, pe Old Tafford, celebra arenă supranumită Teatrul Viselor, caz în care și data ar urma să fie 2 iunie în loc de 26 mai.Lucian Bute (32 de ani) are în palmares 30 de victorii (24 KO) din 30 de meciuri, în timp ce Carl Froch (35 de ani) are 28 de victorii (20 KO) și doua înfrîngeri.