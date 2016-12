Lucescu jr. a renunţat la Cristi Tănase, Săpunaru şi Răduţ

„Dubla” Naționalei cu Albania și Belarus

Lucescu jr. a renunțat la Cristi Tănase, Săpunaru și Răduț

Ştire online publicată Marţi, 31 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cei trei tricolori s-au accidentat în ultimele meciuri susținute în campionatele României, respectiv Portugaliei, locul lor fiind luat de Roman, Contra și Costin Lazăr. Imediat după încheierea meciului Steaua - FC Timișoara 1-1, disputat duminică, în etapa a șasea a Ligii 1, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Răzvan Lucescu, a decis să-i înlocuiască în efectivul de 23 de jucători convocați pentru „dubla” cu Albania și Belarus, din preliminariile EURO 2012, pe steliștii Cristian Tănase și Mihai Răduț, care s-au accidentat în timpul jocului. În locul lui Tănase a fost chemat rapidistul Mihai Roman, iar în locul lui Răduț - căpitanul giuleștenilor, Costin Lazăr. După „Dodel” și Răduț, a venit și rândul lui Cristian Săpunaru să nu se poată prezenta la reunirea reprezentativei. Fundașul lui FC Porto s-a accidentat în minutul 59 al jocului câștigat, duminică seară, de echipa sa, cu 2-0, pe terenul lui Rio Ave, în etapa a treia a campionatului Portugaliei. Înlocuitorul lui Săpunaru este Cosmin Contra (FC Timișoara), care se întoarce la Națională după mai bine de un an. Contractul lui „Guriță” cu FC Timișoara a expirat după meciul cu Steaua. România întâlnește Albania vineri, 3 septembrie, de la ora 21, la Piatra Neamț, iar cu Belarus tricolorii joacă marți, 7 septembrie, de la ora 20,30, la Minsk. Și „tineretul” are doi accidentați În aceleași zile, echipa națională de tineret a României va susține, la Botoșani (vineri, de la 17,30) și Sankt Petersburg (marți, de la ora 18, ora României) ultimele două jocuri ale grupei întâi de calificare la Campionatul European Under-21, ediția 2009-2011, în compania formației similare a Rusiei. Anunțați inițial de selecționerul Emil Săndoi, Paul Pârvulescu (Gaz Metan Mediaș) și Constantin Gângioveanu (U Craiova) au devenit indisponibili din cauza accidentărilor. În locul celor doi, Săndoi i-a convocat pe Marius Alexe (Dinamo) și Dragoș Firțulescu (U Craiova). „Aseară (n.n. - duminică), m-a sunat Bogdan Stelea (n.n. - secundul echipei naționale), când eram la masă cu echipa. După tot ce mi-a dat Naționala, nu puteam să refuz. M-a surprins telefonul, dar eu i-am promis lui Răzvan că se poate baza pe mine oricând. Vineri, aveam bilete pentru a pleca în Spania împreună cu familia. După meciurile Naționalei, voi vedea ce se va întâmpla. Dacă voi avea oferte, voi continua, pentru că mai pot juca fotbal. Nu am deocamdată niciun semnal de la Timișoara, nu trebuie să mă aștepte ei pe mine, trebuie să-mi facă o ofertă ca să le pot da un răspuns” Cosmin Contra