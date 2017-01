Luaţi o Guriţă din „Magiun”!

Duminică, la Constanța, FC Farul - UTA

Luați o Guriță din „Magiun”!

FC Farul și UTA se întâlnesc, duminică, la Constanța, într-un meci de care antrenorul „rechinilor", Constantin Gache, a spus că trebuie câștigat neapărat. Aflați pe locul 16 în clasament, constănțenii nu-și permit să piardă puncte acasă în confruntările cu echipele aflate în luptă directă pentru evitarea subsolului ierarhiei. Gache crede că Farul nu mai are nicio scuză dacă nu va bate nici acum. Nu mai întâlnește Steaua, CFR Cluj sau Unirea Urziceni, ci o formație accesibilă, care, în plus, este minată de certuri interne, și-a schimbat antrenorul (Marin Barbu „Magiun" în locul lui Lăcătuș) și are mulți jucători indisponibili, neputând evolua duminică, suspendați sau accidentați, Todea, Simao, N. Varga, D. Tudor, Miu, Bălțoi, Bumbac, Văsâie, Radovanovic și I. Ștefan. O situație favorabilă așadar, pe care Guriță și compania nu au voie să o rateze, chiar dacă le lipsesc și lor patru jucători, Gerlem, Todoran (suspendați), Ben Teekloh (în refacere, de joi a început alergările ușoare) și D. Florea (accidentat). Pe lângă aceasta, nu se știe care va fi starea fizică a lui Mala. Așteptat vineri în țară, jucătorul din Guinea-Bissau a anunțat în aceeași zi că nu a putut pleca în timp util spre România. Marin Barbu se teme Marin Barbu a declarat că îi este frică de atacantul Mihai Guriță. „Pe Guriță greu poți să-l prinzi din urmă, dacă îl scapi. Din acest motiv, dar și forțat de numeroasele probleme de lot pe care le avem, am ales să jucăm cu trei fundași în defensivă, cu libero", a spus „Magiun".