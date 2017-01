Fotbalistele de la SN Constanța continuă seria meciurilor amicale

Luana Ilie, patru goluri în „dubla” cu Portul

Aflate în „rodaj" pentru ediția 2007 / 2008 a campionatului de fotbal feminin, junioarele de la SN Constanța au susținut, zilele trecute, o dublă amicală în compania selecționatei masculine de la Portul, grupa antrenată de Ghiunaidîn Gafar. În primul meci, portuarii s-au impus cu 5-4 (3-2), revanșa revenindu-le fetelor, scor 4-3 (1-1). Antrenorul Ion Zlate a folosit formula de start: Georgiana Bejan, Isabela Adam, Adela Moise, Mihaela Tiba, Roxana Matei, Maria Ghinea, Ștefania Asiei, Caterina Hepp, Luana Ilie, Izet Miran, Nicoleta Ifrim, pe parcurs mai intrând în joc Alexandra Lupu, Roxana Mîndru, Roxana Mitache și Irina Dumitrescu. În cele două partide, pe lista marcatoarelor, și-au înscris numele L. Ilie (4), A. Lupu (2), C. Hepp și M. Ghinea. Au lipsit de la teste Maria Voicu, Cătălina Drăgan, Mirela și Adelina Stănicel, aflate în tabără. „A fost o acțiune utilă ambelor echipe. Deși canicula ne-a mai încurcat din socoteli, am dorit mult să ne continuăm programul stabilit, mai ales că fetele au terminat și cu examenele școlare. Am rămas, însă, neplăcut surprins de atitudinea unora dintre jucătorii adverși, care, în loc să-și vadă de fotbal, au recurs la mijloace nesportive", a declarat antrenorul Ion Zlate. Fotbal și studenție Opt jucătoare din centrele fotbalistice de la Târgoviște, Tulcea, Suceava, Brașov și Brăila vor susține examenul de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius". Ele și-au manifestat intenția de a-și continua cariera la SN Constanța, care va reveni, curând, în Liga I. „Vom avea una dintre cele mai puternice echipe din țară. Fetele vor să facă performanță, iar clubul nostru este rampa de lansare către lotul național", a adăugat Zlate.