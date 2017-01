LPS Suceava - CS Cleopatra 25-22, în Divizia Naţională de rugby juniori U19

LPS Suceava - CS Cleopatra 25-22, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Rugby-ul românesc nu duce lipsă de scandaluri. Bătăi generale, echipe care nu se prezintă la meciuri, hotărâri controversate ale federației. Nici arbitrii nu fac excepție de la regulă, deciziile „fluierașilor” stabilind adeseori numele învingătoarei. Meci cu scântei la Suceava, între formația locală, LPS, și CS Cleopatra, întâlnire contând pentru etapa a șaptea a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, încheiată cu victoria moldovenilor, scor 25-22 (9-22), la finele căreia oaspeții au contestat vehement prestația arbitrului de centru. Constănțenii, care au ca obiec-tiv câștigarea titlului, nici nu concepeau alt rezultat decât victoria. Și, după cum începuse jocul, se părea că totul va fi OK. La jumătatea primei reprize, Cleopatra conducea cu 15-0, moment în care în scenă a intrat arbitrul Cristian Răduță. „Este inimaginabil și inadmisibil ce ne-a făcut acest arbitru. Conduceam nu numai pe tabelă, ci și jocul din teren, dominam auto-ritar. Forța grămezii noastre era evidentă, am controlat și jocul în margine, dar arbitrul s-a gândit că e timpul să readucă Suceava la viață. A fluierat tot timpul contra noastră, nu mai puteam ține de balon, totul se transforma în lovitu-ră de penalitate. Chiar și așa, am terminat în avantaj repriza întâi, 22-9. După pauză, nu am mai putut mișca. A fost jaf la drumul mare, o hoție pe față. Am marcat trei încercări, dar niciuna nu a fost validată!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cleopatrei, Marian Udroiu. Udroiu și Rădulescu, la Comisia de disciplină Pentru că au protestat la deciziile centralului, tehnicianul formației de pe litoral și directorul sportiv Cristian Rădulescu au fost chemați la Comisia de disciplină a FRR, miercuri. „Le-am cerut celor de la federație să facă analiza partidei. Mi s-a spus că nu există nicio casetă video, deși eu știu că este obligatoriu ca meciurile din campionat să fie înregistrate. Astăzi (n.r. - ieri), am primit un telefon, prin care eram chemat la judecata Comisiei de disciplină. Mi s-a spus că există dovezi. Brusc, a apărut caseta! E o bătaie de joc ce se întâmplă. Dacă vor, îmi dau demisia, îi las cu rugby-ul lor, să facă ce vor. Sunt profesor, îmi văd de școală, nu vreau să îmi distrug sănătatea pe stadion. Dar să știți că nivelul la care a ajuns rugby-ul românesc, cu naționala care nu mai bate pe nimeni, are mare legătură cu ce se întâmplă în campionatele interne, măcinate de interese meschine. Am ajuns să ne fie frică nu de adversari, ci de arbitri”, a explicat Udroiu. v v v La Suceava, antrenorii Marian Udroiu și Marian Nache au folosit următorul XV-le de start: Dănilă, Ariton, Cantoneru, Neacșu, Magazin, Vâlceanu, Andrei, Stoica, G. Radu, Stătulescu, Dinu, Cristea, Badea, Barbu și Stan. Pentru Constanța, au marcat Stan (două eseuri), Ariton (un eseu) și Stătulescu (o penalitate și două transformări). Așadar, CS Cleopatra pierde cu 22-25, deși, la eseuri, a avut 3-1. Formația de pe litoral, care și-a adjudecat punctul bonus defensiv, va juca, etapa viitoare (sâmbătă, 7 noiembrie), pe stadionul din „Badea Cârțan”, cu CSS Bârlad.