LPS nu a îngropat proiectul Academiei de tenis. Pe fir a intrat Primăria Constanţa!

LPS nu a îngropat proiectul Academiei de tenis. Pe fir a intrat Primăria Constanța!

Realizarea unui parteneriat public-privat în România, la această oră, pare de domeniul fantasticului, lucru confirmat și de primarul orașului Constanța, Decebal Făgădău. Spațiul pe care își desfășoară activitatea instituția de învățământ aparține Primăriei Constanța, liceul fiind doar beneficiar și admi-nistrator al teritorului în cauză.Decebal Făgădău a cerut din partea LPS-ului un cost exact al proiectului creionat până în acest moment, în vederea găsirii finanțelor necesare construirii Academiei, chiar de către Primăria Constanța. Un prim pas a fost făcut: LPS a achiziționat 25 de tone de zgură și urmează ca, în zilele următoare, să realizeze un studiu al solului din incinta liceului și o aproximare a întregii operațiuni de nivelare a celor aproximativ 100 metri pătrați pe care vor fi construite cele două terenuri de tenis.Directorul Andrei Szemerjai a mers, zilele trecute, în audiență la Consiliul Local, pentru a vedea în ce stadiu se află cererea sa de finanțare (depusă acum un an) pentru achiziționarea unui sistem nou de încălzire pentru sala de sport, în care se pregătesc tenismenii, luptătorii etc. Se pare că fondurile au fost aprobate de către Consiliul Local încă de anul trecut, însă, din motive birocratice, banii nu au mai ajuns în conturile liceului. Iarna trecută, micii sportivi s-au antrenat în geci groase și cu mănuși în mâini. Dar gata cu frigul!Autoritățile locale au virat suma de 64.000 de lei pentru a fi refăcută întreaga instalație de căldură pe gaze, iar astăzi va fi pusă în funcțiune. Ba mai mult, liceul va be-neficia de acum și de un nou vehicul de transport, un Ford Tranzit cu 16+1 locuri.Elevii de la LPS dau dovadă, în aceste zile, de un bun simț civic și un altruism care le trădează vârsta fragedă. Aceștia au înțeles perfect faptul că, înainte de a fi sportivi de performanță, trebuie să fie oameni.Cu mic, cu mare, aceștia au adus la liceu alimente, fructe, îmbrăcăminte, jucării, fiecare ce a avut pe acasă, pentru a face sărbătorile mai ușoare celor care nu au avut norocul nostru, celor care au cu adevărat nevoie de aceste lucruri. De câteva zile, Dacia papuc a LPS-ului este aprovizionată cu ajutoare și merge să le distribuie în trei locații din județul Constanța: Școala Gimnazială „Ion Creangă” Albești, Centrul Școlar Albatros și Centrul Școlar pentru Educația Incluzivă „Maria Montessori” Constanța.„A fost doar inițiativa copiilor, ei au simțit nevoia să ajute. Fiecare dintre ei a adus de acasă ce a avut. Nu este prima dată când aceștia dau dovadă de unitate. Nu s-au dat înlături nici când au aflat de faptul că unul din colegii lor are o tumoare și trebuie operat. Sunt momente în viață în care trebuie să dăm dovadă de multă compasiune și mă bucură când îi văd atât de uniți”, a declarat directorul LPS „Nicolae Rotaru”.