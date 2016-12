LPS "Nicolae Rotaru" a scăpat de datorii… pentru moment

Locul în care au învățat de-a lungul timpului mari sportivi ai României, precum Horia Tecău, Simona Halep sau Elizabeta Samara a scăpat pentru moment de datorii, și vor avea câteva luni de liniște până se vor acumula alte facturi. Este rezultatul unui sistem bolnăvicios care guvernează haotic, de mulți ani, destinele educației și sportului din România.„A apărut prin presă faptul că avem datorii foarte mari și că riscăm să nu ne mai începem activitatea în acest an școlar. Nu a existat niciodată acest risc, elevii nu trebuie să se gândească la așa ceva. În acest moment, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” pleacă de la cota zero, cu toate datoriile achitate la zi. Vineri, datorită celor de la Consiliul Local Constanța, am semnat facturi în valoare de 203.000 lei. Pentru moment, am scăpat de datorii și am revenit la normal”, a declarat directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai.