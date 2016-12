LPS - Farul şi-a schimbat părul, dar năravul ba

LPS - Farul și-a schimbat părul, dar năravul ba

Titlul național a devenit o bagatelă pentru jucătoarele de la tenis de masă de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul. Deși, în acest sezon, au concurat cu o echipă nouă față de anul trecut, fetele pregătite de Viorel Filimon și Liliana Sebe vor fi din nou campioane. Cu două etape înaintea fina-lului Superligii Naționale feminine, formația constănțeană și-a asigurat din nou titlul, al șaselea consecutiv, în urma succeselor din grupa 1-4 pe care le-au repurtat în runda disputată la București. LPS - Farul, care a concurat în formula Cristina Hârâci, Ioana Ghemeș, Ana-Maria Se-be, Andreea Filip și Ioana Bogdan, a dispus cu 9-4 de CSM - LPS Bistrița și Stirom București și cu 9-3 de CSS - LPS Hidro-construcția Slatina. Cu șase victorii din șase meciuri, constănțencele nu mai pot fi ajunse de urmăritoare. Slatina e pe doi, cu trei victorii, pe trei e Stirom (două victorii), iar Bistrița ocupă ultima poziție, cu o victorie. „În mod normal, având șase succese, e extrem de greu să mai fim depășiți, chiar și dacă am pierde două - trei meciuri în cele două runde rămase (pe 25 aprilie, la Bistrița, și în iunie, la Constanța). 99% vom obține al șaselea titlu la rând. Am concurat în acest sezon cu o formație nouă (față de ediția trecută, nu au mai jucat Eliza Samara și Irina Hoza). Sigur, nivelul nu e foarte ridicat, dar pentru noi a fost important acest titlu, în condițiile în care mulți nu ne mai dădeau nicio șansă. Doar în prima etapă am avut ceva probleme, când am câștigat greu două meciuri, cu 9-8 și 9-7, dar apoi n-am mai avut probleme. Acum, că apele s-au limpezit, suntem mai liniștiți, nu mai avem presiune pe umeri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Viorel Filimon. Bat la porțile Europenelor Mai mulți sportivi de la LPS - Farul participă în luna mai la două Campionate Naționale, care sunt și criterii de selecție pentru participarea la Europene. La începutul lunii, la Slatina, se dispută întrecerea juniorilor II (sportivi până în 15 ani), unde merg cu șanse la medalii și speranțe de a fi incluși în lotul național Roxana Iamandi, Tiberiu Marga și Andrei Dobre. Apoi, la mijlocul lui mai, Zalăul găzduiește Campionatul juniorilor I, la care Cristina Hârâci, Ana-Maria Sebe și Lucian Munteanu sunt creditați cu șanse la podium. Nu-și pun mari speranțe la Mondialele din Japonia La Campionatul Mondial de seniori de la Yokohama (Ja-ponia), sportivii români, între care se află și trei constănțeni, nu și-au fixat obiective îndrăz-nețe. „Se concurează numai la individual, nu și pe echipe, așa că avem șanse infime. Mergem mai mult pentru participare sau cel mult să intrăm în primii 16 în vreo probă. E ca la Olimpiadă. Sportivii asiatici își vor tăia partea leului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Viorel Filimon. În Țara Soarelui Răsare, Constanța va fi reprezentată de Eliza Samara, Andrei Filimon și Costel Cioti, ceilalți români fiind Dana Dodean și Adrian Crișan. Întrecerea se desfășoară între 28 aprilie și 5 mai, lotul național urmând a pleca din țară pe 25 sau 26 aprilie.