LPS - Farul concurează cu trei sportivi la Top 12

LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul Constanța participă cu trei sportivi, un băiat și două fete, la întrecerea de tenis de masă pentru juniori III Top 12, care are loc la Câmpulung Muscel, la finele acestei săptămâni, sâmbătă și duminică. Cei trei sunt Antonio Pletea, Andreea Bucur (aflați la primul an de juniori III) și Alina Zaharia. Pletea s-a calificat de pe locul nouă (din 12), Bucur a fost a 11-a, iar Zaharia a prins întrecerea de pe locul 13, în calitate de primă rezervă. Alți doi constănțeni, Sebastian Becuț (poziția a 17-a) și Bianca Manole (16) nu au acces la întrecere. „La această categorie de vârstă, se poate întâmpla orice. Cu opt victorii, intri în primii patru, iar cu nouă succese, pătrunzi lejer în primii trei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Stelian Hașoti, antrenorul sportivilor. La o săptămână după competiția de la Câmpulung Muscel, are loc un alt Top 12, pentru juniori II însă, la Slatina, pe 23 și 24 ianuarie. LPS - Farul are calificați și la această întrecere, doi, pe Sedan Orazali și pe Cristina Botezatu, ambii ocupând locul opt în lista de 12 de start.