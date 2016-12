Lovitură TERIBILĂ primită de RAPID din partea FIFA

Miercuri, 29 Ianuarie 2014

Comisia de Solutionare a Litigiilor din cadrul FIFA i-a obligat pe cei de la RAPID la plata unei restante salariale de 62.000 lei catre Nemanja Milisavljevic, fostul jucator al trupei de sub Grant.FIFA i-a instiintat pe sefii de la RAPID ca fotbalistul sarn a castigat litigiul deschis la inceputul anului 2013. Oficialii de la RAPID au fost informati ca intarzierea platii va atrage penalizari si in ultima instanta chiar sanctiuni din partea FIFA. Nemanja Milisavljevic a evoluat pentru RAPID in prima jumatate a sezonului 2012-2013 si este legitimat in prezent la TSKA Sofia, scrie realitatea.net,