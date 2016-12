Lovitură pe piaţa media! Ce televiziune va transmite meciurile EURO 2016

Lovitură pe piața media! Ce televiziune va transmite meciurile EURO 2016

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Dolce Sport a anunțat astăzi, prin intermediul unui comunicat de presă, că a achiziționat drepturile TV pentru transmisia Campionatului European de fotbal din 2016. Conform Telekom, pe canalele Dolce Sport vor fi transmise toate cele 51 de partide ale turneului final din Franța.Comunicarea Telekom vine pe fondul unor zvonuri din piață ce puneau sub semnul întrebării capacitatea TVR de a achiziționa drepturile TV pentru Euro 2016. Totuși, din comunicatul redat integral mai jos reiese faptul că Dolce Sport va transmite în exclusivitate 28 din cele 51 de partide, restul de 23 urmând a fi foarte probabil "împărțite" cu televiziunea națională."Campionatul European de fotbal din 2016 va putea fi urmărit integral la Dolce Sport. Toate cele 51 de meciuri ale turneului final din Franța vor fi transmise în direct pe canalele televiziunii deținute de Telekom Romania. Dintre acestea, 28 de partide vor fi transmise în exclusivitate la Dolce Sport.Vara anului 2016 va fi una mult așteptată de microbiști. Cele mai bune 24 de echipe reprezentative se vor întâlni la Campionatul European din Franța (10 iunie – 10 iulie), unde și Naționala României are șanse mari de calificare, ocupând în acest moment primul loc în Grupa F preliminară. Dolce Sport este singura televiziune din România care va transmite toate cele 51 de partide ale celei mai mari competiții fotbalistice din Europa, iar 28 de partide vor fi putea fi vizionate exclusiv pe canalele Dolce Sport.În plus, clienții Telekom Romania se vor bucura de o experiență completă, multi-ecran, putând urmări, live, Campionatul Euro 2016 nu doar pe TV, ci și pe laptop, tabletă sau smartphone, prin platforma Telekom TV Web & Mobile.". se arată în comunicatul de presă.Sursa: prosport.ro