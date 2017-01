Loturile României de tenis de masă pleacă la Europene de la Constanţa

Loturile României de tenis de masă pleacă la Europene de la Constanța

Loturile masculin și feminin de tenis de masă ale României se află la Constanța, pentru ultima parte a pregătirii pentru Campionatul European de seniori, de la Stuttgart (13 - 20 septembrie). Tricolorii sunt la Constanța de marți, iar în această seară pleacă la București, de unde decolează spre Germania mâine dimineață. Dacă, la masculin, componența echipei era clară, constănțenilor Andrei Filimon și Costel Cioti, care s-au antrenat, zilele acestea, în sala de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, adăugându-li-se, direct la Stuttgart, Adrian Crișan și Adrian Dodean, la fete, cantonamentul de la Constanța a avut și rolul de a stabili restul de două jucătoare care vor face parte din echipă, alături de constănțeanca Eliza Samara (aflată și ea în pregătire la Constanța) și Dana Dodean. După mai multe meciuri, au mai fost incluse în lot Andreea Dospina și Andrada Vincze, aceasta din urmă fiind la egalitate cu Ioana Ghemeș, dar având victorie la constănțeancă. Au mai concurat Cristina Hârâci, Ana-Maria Sebe (ambele, de la LPS - Farul) și Camelia Poștoacă, însă toate trei sunt în urmă cu pregătirea, după ce au revenit la joc abia de luni, la capătul a două săptămâni de tratament la Techirghiol. „La Europene, ne-am propus în primul rând să jucăm bine, evoluție care să ne aducă iar o medalie la echipe, chiar argint sau aur. Va fi o luptă aprigă, olandezele și rusoaicele, spor-tive valoroase și experimentate, anunțându-se principalele noastre adversare. Și la dublu, eu și Dana avem șanse bune, suntem favorite. La simplu, vreau să ajung cât mai departe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Eliza Samara. Și Andrei Filimon își pune speranțele pe echipe și la dublu. „Principalul nostru obiectiv e obținerea unei medalii la echipe. Însă, întâi trebuie să trecem de grupe, unde jucăm cu Belarus, Serbia și Slovenia. Ex-sovieticii îl au pe redutabilul Vladimir Samsonov. Serbia va juca cu doi tineri foarte buni. La unul dintre ei, Marko Jevtovic, am pierdut recent în semifinale, cu 3-4, la Openul Serbiei. Iar Slovenia are un jucător, Bojan Tokic, destul de bine plasat mondial. Și la dublu avem o mare șansă. Anul trecut, alături de Adrian Crișan, am pierdut în sferturi, după ce i-am eliminat pe favoriții numărul doi, niște nemți, dar am fost învinși apoi, neașteptat, de doi suedezi destul de tineri, cu 4-0. Sperăm ca anul acesta să aducem o medalie. La simplu, sper să mă clasez cât mai sus”, ne-a spus Andrei Filimon.