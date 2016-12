Antrenorul echipei Poli Iași, Petre Grigoraș:

„Lotul trebuie stabilit cel târziu până lunea viitoare“

Ştire online publicată Marţi, 05 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei de fotbal Poli Iași, Petre Grigoraș, a declarat, ieri, că vrea să aibă lotul complet pentru returul campio-natului înainte de stagiul de pregătire, programat să înceapă la 11 ianuarie. „Când am venit vara trecută la Poli Iași, am avut destule probleme, deoarece nu am avut timpul necesar pentru a pregăti așa cum trebuie începerea campionatului, plus că au fost jucători care au venit pe parcursul pregătirii. Vreau ca acum să am la dispoziție tot lotul de jucători. Dacă nu vor fi toate transferurile făcute până miercuri, când reluăm pregătirile, măcar până lunea viitoare, când plecăm în stagiul de pregătire de la Poiana Brașov, vreau să știu pe ce jucători contez”, a spus tehnicianul formației moldovene. Grigoraș speră ca, din sezonul viitor, Poli Iași să poată intra în lupta pentru cupele europene. „Trebuie neapărat să ne întărim acum, deoarece parcursul din toamnă a demonstrat că, atunci când ne lipsesc doi-trei jucători de bază, evoluțiile și rezultatele au de suferit. Cred că Iași-ul s-a cam săturat să lupte an de an doar pentru menținerea în prima ligă. Vreau ca, până la finele campionatului, să punem deja bazele dezideratului atât de mult dorit de ieșeni de mai mulți ani, acela de a evolua în Europa League, țintă pe care să o atacăm în stagiunea viitoare”, a explicat Grigoraș.