Lotul naţional de kaiac juniori se pregăteşte la Constanţa

Lotul național de kaiac juniori se pregătește la Constanța

Baza nautică din Constanța găzduiește, în această perioadă, lotul național de kaiac (juniori 1), alături de sportivii de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS și antrenorul Ionel Rață.„Avem lotul masculin care se pregătește pentru proba de 200 metri, în vederea Europenelor și a Mondialelor. Alături de ei, se antrenează și ceilalți reprezentanți ai clubului nostru. Suntem în pregătire și cu lotul și cu cei de la club, la Constanța. Avem antrenamente în fiecare zi. Ne pregătim pentru mai multe competiții. Am avut o vacanță scurtă de sărbători, iar pe data de 7 ianuarie, ne-am reunit, am fost o săptămână în pregătiri la Tușnad, după care am revenit la baza nautică din Constanța. Am ieșit două săptămâni, zi de zi, pe lac, dar în ultimele zile am luat o pauză, dată fiind vremea sub zero grade Celsius”, a explicat profesorul Rață.Prima competiție din acest an pentru kaiaciștii și canoiștii de pe litoral este programată pe 24 aprilie, la Snagov, unde se va desfășura Campionatul Național de primăvară pentru seniori. Vor urma Naționalele pentru juniori, iar prima competiție internațională va fi Campionatul European de tineret și juniori 1, pe 27-30 iunie.