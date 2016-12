Revoltă la FC Vaslui

Lopez Caro nu mai are ce jucători să antreneze

Ştire online publicată Joi, 02 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cu două excepții, fotbaliștii lui FC Vaslui au boicotat antrenamentul de ieri dimineață, a declarat antrenorul spaniol al echipei, Juan Ramon Lopez Caro. „Să fie foarte clar, contrar tuturor zvonurilor, eu nu am renunțat să fiu antrenor principal la echipă. Nu renunț la echipă și vreau să fiu lăsat să-mi fac treaba. Astăzi (n.n. - ieri), la ora 10,30, când am venit, nu numai că nu am găsit jucătorii, dar toate vestiarele erau închise. Evident, toți știu motivul. Zilele acestea, nu am vorbit de contractul meu cu domnul Porumboiu. A existat o ședință tensionată, dar nu s-a pus problema plecării mele. Ce s-a întâmplat este împotriva dreptului meu de a munci. Îmi sunt violate atribuțiile de antrenor. Se pare că lipsește respectul față de mine”, a spus Lopez Caro. Atacantul Daniel Pancu a declarat că fotbaliștii nu au venit la antrenament, întrucât patronul Adrian Porumboiu le-a dat două zile libere. „Avem liber din partea patronului, ne-am conformat. Am fost anunțați că vom avea un alt antrenor de vineri dimineață (n.n. - de mâine). Nu am mai întâlnit un start așa slab de campionat. Au fost multe lucruri dubioase. Am fost foarte dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat”, a spus Pancu. Uite Grigoraș, nu e Grigoraș În privința noului antrenor al lui FC Vaslui, ieri la prânz s-a zvonit că pe lista lui Adrian Porumboiu a intrat și Petre Grigoraș, deși constănțeanul era dat ca și instalat la Astra. S-a spus că patronul vasluian l-a avut în vedere în primă instanță pe Ioan Ovidiu Sabău, dar apoi s-a răzgândit și l-ar fi vrut pe Grig, sperând ca, de mâine, fostul tehnician al Farului să conducă antrenamentele echipei. Ieri după-amiază, se vorbea de o întâlnire Porumboiu - Grigoraș, pentru ca, la scurt timp, să se spună că varianta Grig a căzut, iar Sabău a revenit în pole-position. Dacă nu va dori să plece, Lopez Caro își va primi banii în continuare, dar va fi exclus de la prima echipă.