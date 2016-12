Look TV şi Transilvania Live vor transmite în direct meciurile din Liga I

Look TV și Transilvania Live vor transmite în direct meciurile din Liga I

Posturile Look TV și Transilvania Live au încheiat un memorandum de înțelegere cu Intel Sky Broadcast Ltd. privind difuzarea în direct a meciurilor de fotbal din Liga I și Cupa Ligii. Radiodifuzorii Transilvania Look SA (deținător al licenței pentru postul Look TV) și NCN Studio TV SA (deținător al licenței pentru postul TV Transilvania Live) au semnat un Memorandum of Understanding cu Intel Sky Broadcast Ltd., compania care a semnat în data de 4 martie 2014 contractul de cesiune de drepturi mass-media, prin care Intel Sky Broadcast Ltd. a achiziționat de la Liga Profesionistă de Fotbal drepturile comerciale de mass-media privind meciurile de fotbal din cadrul Campionatului Liga 1 pentru perioada 2014-2019 și din cadrul Cupei Ligii pentru perioada 2015-2019, precizează comunicatul. Potrivit memorandumului de înțelegere semnat, Intel Sky Broadcast Ltd. va dobândi dreptul de proprietate asupra Transilvania Look SA și NCN Studio TV SA, iar cei doi radiodifuzori vor primi drepturile aferente difuzării în direct, înregistrări, rezumate, online și mobile, a meciurilor de fotbal din Liga I și Cupa Ligii. Totodată, Transilvania Look SA și NCN Studio TV SA sunt împu-ternicite să inițieze negocieri cu distribuitorii de servicii de programe audiovizuale (indiferent de tipul de rețele folosite: cablu sau acces prin satelit) cu privire la condițiile în care se va efectua în viitor retransmisia posturilor Look TV și Transilvania Live, care au inițiat demersurile pentru renunțarea la regimul „must carry” începând cu data de 1 iulie 2014 și vor solicita tarife pentru retransmisie din partea distribui-torilor, prin aplicarea prevederilor art. 15 din Decizia C.N.A. nr. 72/2012.