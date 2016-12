Locul doi pentru ACS Frontiera Tomis, la Cupa Federaţiei la Oină

Locul doi pentru ACS Frontiera Tomis, la Cupa Federației la Oină

În perioada 2-4 septembrie, pe Stadionul de Rugby din Parcul Babeș din Cluj Napoca, a avut loc Cupa Federației la Oină, competiție organizată de Federația Română de Oină alături de Ministerul Tineretului și Sportului, în colaborare cu CS Politehnica Cluj. Șase formații au răspuns afirmativ invitației de a lua parte la eveniment: ACS Frontiera Tomis Constanța, ACS Straja București, CS Brigada Gherăști Neamț, CS Politehnica Cluj Napoca, Izvorul Chiuiești și CS Oltul Turnu Roșu.ACS Frontiera Tomis Constanța a încheiat competiția pe locul secund după ce a înregistrat trei victorii (17-5 vs. CS Brigada Gherăști, 18-7 vs. CS Politehnica Cluj, 20-2 vs. CS Oltul Turnul Roșu) și o înfrângere, împotriva câștigătoarei turneului, ACS Straja București, scor 18-24. Pe locul trei s-a clasat CS Brigada Gherăști, cu două victorii și două înfrângeri.„A fost o competiție foarte frumoasă. Mulțumim pe această cale echipelor participante, partenerilor noștri care au ajutat în organizare, echipei de observatori și arbitri, mass media locală și națio-nală, și tuturor celor care au fost prezenți”, a declarat Nicolae Dobre, președintele Federației Române de Oină.Federația Română de Oină își desfășoară activitatea sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale, Regele Mihai l.