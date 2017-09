Locul cinci pentru Răzvan Grecu, la Campionatele Europene

Atletul Răzvan Cristian Grecu (CS Farul) s-a clasat pe locul cinci în finala de triplusalt a Campionatului European U20, ce s-a disputat, zilele trecute, la Grosseto (Italia).Dacă în calificări și-a stabilit un record personal (16,38 m), în finală nu a reușit să-și depășească performanța, având de concurat cu sărituri excelente ale adversarilor săi. Spre exemplu, sportivul care a cucerit medalia de bronz a reușit o săritură de 16,82 metri!„Sunt mulțumit de ce a reușit să sară Răzvan Grecu, ținând cont de tot ce s-a întâmplat înainte de concurs. Am fost aproape să nu mai facem deplasarea în Italia. Dacă am fi avut și noi condițiile de pregătire a celor care ne-au învins, atunci am fi putut să ne considerăm dezamăgiți”, a declarat antrenorul tânărului atlet, Daniel Cojocaru.