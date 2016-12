Liga Naţională de handbal feminin. CSU Neptun nu cedează! Trei puncte vitale cu Unirea Slobozia

Liga Națională de handbal feminin. CSU Neptun nu cedează! Trei puncte vitale cu Unirea Slobozia

CSU Neptun a obținut o victorie importantă în fața echipei CSM Unirea Slobozia, scor 21-19, joi seara, la Sala Sporturilor din Constanța. Partida a contat pentru etapa a 23-a a Ligii Naționale de handbal feminin.În prima repriză, cele două echipe au făcut un joc echi-librat. După o egalitate, 5-5, Constanța s-a desprins pe tabelă, 7-5, ca mai apoi Andreea Enescu să mărească ecartul la patru „lungimi” (9-5). Oaspetele au dat replica imediat și au scurtat din diferență (9-8). În inferioritate numerică pentru echipa sa, Enescu a marcat încă o dată pentru 10-8, dar Slobozia a profitat de ocazie și a reușit să egaleze (10-10). Oaspetele au reușit să fie cele care au intrat la vestiare cu avantaj, 11-10.Deși în primele minute ale celei de-a doua reprize scorul a fost egal, CSU Neptun s-a impus treptat în joc și a reușit să-și păstreze avantajul (16-14, 17-15, 18-16,19-17). Iovănescu a aruncat în vinclu pentru 20-17, iar Ivan a marcat ultimul gol al gazdelor, 21-17. Slobozia a încercat să egaleze, dar nu a reușit. CSU Neptun a obținut o victorie muncită, scor 21-19.CSU Neptun a acumulat 20 de puncte și este pe locul 12 în ierarhie.Pentru Constanța au marcat: Iovă-nescu (6), Enescu, Ivan (câte 5), Stoian (3), Toma și Bărbos (câte 1).La acest meci, „universitarele” s-au bucurat de un public mai numeros decât de obicei, și mai gălăgios.„Sunt trei puncte câștigate și asta mă bucură enorm. Din păcate, nu am făcut un joc pe sufletul meu și pe ce pregătim la antrenament, dar cele trei puncte sunt binevenite. De mult timp nu am mai auzit și nu am mai simțit publicul atât de cald și cred că mai mult de jumătate din victorie li se datorează suporterilor. Ușor, ușor, așa cum antrenezi o echipă, se antrenează și un public. Publicul a simțit că avem nevoie de susținerea lui și mă bucur că oamenii au plecat mulțumiți de la sală”, a declarat antrenorul Neptunului, Ion Crăciun.Pentru CSU Neptun, urmează meciul din sferturile Cupei României, în compania Dunării Brăila, miercuri, 25 martie, la Sala Sporturilor„Plecăm de la 50-50 la sută șanse. Brăila are într-adevăr o echipă mai bună decât noi, dar ne vom bate așa cum am făcut de fiecare dată pentru fiecare minge. Mă bucur că mai avem un joc acasă”, a adăugat tehnicianul Constanței.Iată care sunt rezultatele celorlalte meciuri ale etapei: HCM Rm. Vâlcea - SC Mureșul Tg. Mureș 37-27, ASC Corona Brașov - HC Zalău 26-24, CSM Ploiești - SCM Craiova 23-23, HCM Baia Mare - HC Dunărea Brăila 41-20, HCM Roman - CSM București 21-22, Cetate Deva - U Cluj 29-27.