Liga Campionilor la volei masculin. La mâna sorţilor! CVM Tomis îşi află, astăzi, adversara din Top 12

Liga Campionilor la volei masculin. La mâna sorților! CVM Tomis își află, astăzi, adversara din Top 12

Emoții mari pentru CVM Tomis! Gruparea constănțeană își va afla, astăzi, adversara din Play-off 12 în Liga Campionilor.Astăzi, la sediul CEV din Luxemburg, are loc tragerea la sorți a meciurilor din fazele Play-off 12 și Play-off 6. Deși au ceva emoții, constănțenii nu se dau înlături și vor înfrunta orice adversar vor avea. „Nu contează cu cine vom juca. Cu cât mai puternic va fi adversarul, cu atât mai bine. Am făcut deja istorie și am arătat că ne putem lupta de la egal la egal cu oricine. Vrem să continuăm, o să fim relaxați să putem juca sută la sută și poate vom juca și mai departe”, a declarat extrema Bojan Janic.Obiectivul inițial al echipei, acela de a se califica în Top 12, a fost atins, iar acest lucru a devenit istorie în voleiul românesc. Din păcate, seria victoriilor consecutive obținute de CVM Tomis a fost stopată de echipa italiană Copra Piacenza. În ultimul meci din grupă, disputat marți seară, la Sala Sporturilor din Constanța, CVM Tomis a cedat în fața Piacenzei, scor 2-3 (18-25, 25-21, 23-25, 28-26, 16-18). „Am fost foarte aproape de a câștiga, într-adevăr nu am avut motivația punctelor, dar ne-am dorit să câștigăm împotriva Piacenzei. Au jucat mult mai bine acum decât în primul meci”, a afirmat Janic.CVM Tomis a încheiat grupa pe primul loc, cu 14 puncte, urmată de Piacenza (12 p), ambele calificate în manșa superioară, Knack Roeselare (6 p) și Dragons Lugano (1 p). „Important este că am terminat pe locul întâi în grupă, atât ca număr de victorii, cât și ca puncte. Ne bucurăm că ne-am calificat în Top 12 și că am putut să aducem această onoare Constanței și României”, a adăugat și președintele clubului, Sorin Strutinski.