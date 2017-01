Liga Campionilor la volei masculin. CVM Tomis se apropie cu paşi siguri de calificarea în play-off

Liga Campionilor la volei masculin. CVM Tomis se apropie cu pași siguri de calificarea în play-off

CVM Tomis a făcut un pas important pentru calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor la volei masculin, după ce a învins pe Knack Roeselare (Belgia), scor 3-2 (25-20, 20-25, 18-25, 26-24, 15-10), marți seara, în Grupa A.CVM Tomis a disputat, în Belgia, cel de-al patrulea meci din Liga Campionilor. Gruparea de la malul mării a făcut deplasarea cu un lot ușor „zdruncinat”, având trei jucători accidentați Zhekov, Janic și Pavel. Constănțenii au câștigat primul set, însă au cedat în următoarele două. CVM Tomis și-a reintrat în joc, în cel de-al patrulea set și a atras energiile pozitive, conducând detașat în ultima parte a meciului.„Am avut trei jucători accidentați, dar experiența și-a spus cuvântul. În setul patru, când belgienii erau siguri de victorie, noi am reușit tiptil-tiptil să ne apropiem și să facem o surpriză. La 24-24, antrenorul Stoev a avut inspirația și tăria de a-l introduce pe Vologa în teren. A preferat un serviciu tactic. S-a jucat la ultimele două puncte. Vologa a dat dovadă de caracter și personalitate. Să nu uităm că este un jucător emblematic în lotul național de juniori. Janic și Simeonov și-au revenit, am câștigat puncte și am învins”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.Meciul cu Roeselare a fost ocazia juniorilor constănțeni să simtă emoțiile din Ligă. Pe lângă Vologa, Martin Stoev l-a băgat în teren și pe Adrian Aciobăniței.„A fost un lucru bun și pentru cei doi juniori. Au simțit și ei care este responsabilitatea în Ligă, ce e un joc pe muchie de cuțit. Aciobăniței și-a făcut datoria. Chiar dacă a greșit, nu e un capăt de țară. A fost o perioadă foarte grea pentru noi, cu două meciuri grele, ambele câștigate la 3-2, lungi, de peste două ore. Am avut o deplasare grea. Toate elementele astea duc la oboseală și, în același timp, mult stres”, a mai adăugat Serhan Cadâr.Odată cu această victorie, CVM Tomis a făcut un pas extraordinar de important pentru calificare în play-off-ul Ligii. Zhekov și compania conduc clasamentul grupei, cu 10 puncte. Calificarea în primele 12 echipe a fost obiectivul cu care echipa constănțeană a pornit la drum.„Noi ne stabilim obiective îndrăznețe, în ideea de a le obține. Avem obiectivul de a ne califica în primele 12, cu speranța că putem accede în turneul final. Pentru următoarele două partide din Ligă, cu Dragons și Piacenza, vrem să ne respectăm și să dovedim ceea ce suntem și să câștigăm cele două meciuri”, a completat directorul executiv al CVM Tomis.Sâmbătă, 20 decembrie, la Sala Sporturilor din Constanța, campioana va disputa ultimul meci al anului, în compania celor de la Dinamo, contând pentru etapa a XI-a a Diviziei A1. După această partidă, voleibaliștii vor avea parte de o vacanță cu ocazia sărbătorilor de iarnă și vor reveni la antrenamente pe data de 2 ianuarie, când vor pleca în cantonament la Dobrici.