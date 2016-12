Liga a II-a nu va mai suferi modificări majore în următorii ani

Cornel Șfaițer, reprezentantul cluburilor din eșalonul secund în Comitetul Executiv al FRF, a declarat, recent, că structura ligii secunde nu va suferi modificări majore în următorii ani. Acesta spune că vor rămâne două serii în Liga a II-a, indiferent de numărul de echipe.„E posibil orice. Multe cluburi au datorii foarte mari la bugetul statului și se poate întâmpla orice. Nu îmi doresc, dar există riscul ca unele cluburi să nu termine campionatul. Pentru noul sezon competițional e posibil să ne reorganizăm. La liga a II-a vor rămâne tot două serii pentru că nu există infrastructură. Probabil va fi play-off și play-out”, a precizat Cornel Șfaițer.Totodată, Șfaițer avertizează că, din acest an, toate cluburile vor fi nevoite să-și achite datoriile la bugetul statului, fapt care poate duce la falimentul mai multor echipe.„2013 va fi un an foarte greu, în primul rând din punct de vedere financiar. Vedem ce se întâmplă în liga I. Va fi un an foarte greu, în general pentru sportul românesc. Sperăm să se așeze lucrurile, să fie un moment zero pentru tot fotbalul românesc și să începem o reconstrucție. Să acordăm o atenție mai mare jucătorilor tineri. Fotbalul trebuie să funcționeze cu bani reali, cu salarii normale. Trebuie să înțeleagă toată lumea că nu mai putem funcționa fără să achităm banii la bugetul statului”, a mai spus Cornel Șfaițer.