Vineri, FC Brașov - FC Farul 2-1 (2-0)

Liga a II-a este extrem de aproape

Farul e extrem de aproape de retrogradare, după ce a pierdut, vineri, și la Brașov. Este al 11-lea eșec din cele 13 meciuri din retur! Gazdele au avut 2-0 încă din minutul 24, dar finalul meciului a stat sub semnul incertitudinii, după ce constănțenii au redus din handicap în minutul 70. Antrenorii Farului au operat trei schimbări în „11"-le de start față de partida cu Urziceni: Pantelie (vârf în locul suspendatului Chico), Nanu (care l-a ținut pe bancă pe Gerlem, acolo unde a rămas și Voiculeț) și Rastovac. Pătrașcu a urcat la mijlocul terenului, făcând cuplu defensiv în fața apărării cu Ben Teekloh, iar stoperi au jucat Pahor și Rastovac. Prea multe însă nu s-au schimbat în jocul Farului. Chiar dacă au avut prima ocazie a meciului (corner Stelea la lovitura liberă a lui Mățel, în min. 11), după un început de meci destul de echilibrat, fariștii au continuat cu o prestație fadă și insipidă. La fel de neputincioși, nu s-au arătat deloc periculoși, nu au legat mai mult de trei pase și au fost depășiți ușor în apărare, mai ales pe partea central stângă. Fără a da impresia că forțează în mod deosebit, Brașovul a făcut 2-0 încă din minutul 24 (Ilyeș - min. 16, din penalty; S. Sburlea - min. 24) și a mai ratat câteva ocazii (Sburlea - min. 21, Surdu - min. 31, Roman - min. 45). Surdu a participat la ambele reușite, obținând lovitura de la 11 m (destul de ușor acordată însă, la contactul cu G. Curcă) și pasând în fața porții la Sburlea, care a îndeplinit o simplă formalitate. După pauză, gazdele au continuat să fie vioara întâi și au ratat în două rânduri (Oros - min. 59, Roman - min. 65) un 3-0 care ar fi încheiat mai devreme meciul. În loc de 3-0 a fost însă 2-1, în minutul 70, după ce, ca la golurile de la Timișoara, Gerlem, intrat la pauză, a bătut în careu o lovitură liberă, iar Ben Teekloh a dat gol cu capul. Reușita constănțeană a menținut viu meciul pe final. Gazdele au căutat un nou gol, care să le scape de emoții, iar Farul a sperat în egalare. Nu s-a mai întâmplat însă nimic, deși ambele formații puteau marca, este adevărat brașovenii de mult mai multe ori (Roman, P. Adriano - min. 82, la aceeași fază; iar Roman - min. 88). Oaspeții au ratat prin Mățel, care a avut un șut periculos (min. 82), dar a intervenit bine Stelea. Și cele patru minute de prelungire au trecut fără vreun rezultat pentru Farul. În ultimele secunde, brașovenii au ținut cu inteligență mingea, la trecerea timpului, pentru trei cornere la rând. Cu patru etape înainte de final, șansele Farului de a scăpa s-au redus la minimum. Se tem și pentru barem „Realizarea baremului a devenit o problemă pentru Farul. La felul cum tratează unii jucători meciul, ne temem, pentru că avem două jocuri grele acasă, cu FC Argeș și cu Mediaș. Am venit la Brașov să jucăm una dintre ultimele noastre șanse, dar nu am reușit. Mă așteptam la mai mult de la jucători” Sevastian Iovănescu, antrenor secund Farul *** FC Brașov (antrenor, Răzvan Lucescu): Stelea (’86, Kajcsa) - I. Voicu, B. Nicolae (’50, N. Constantin), Oros, Ezequias - M. Roman, Ilyeș (cpt.), P. Adriano, C. Munteanu - Surdu, S. Sburlea (’68, Hadnagy). FC Farul (consilier tehnic, Cristi Cămui): Curcă (cpt.) - Mățel, Pahor, Rastovac, Vukomanovic - Băcilă (’81, Fatai), Pătrașcu, Ben Teekloh, E. Nanu (’46, Gerlem) - Rusmir - Pantelie (’61, Alibec).