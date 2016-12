Sezonul de Formula 1 se încheie în Brazilia

Lewis Hamilton, aproape de un nou titlu de campion mondial

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

TVR 1 va transmite în direct, duminică, de la ora 18.55, ultima cursă de Formula 1 a sezonului, care se va disputa la Sao Paolo, în Brazilia, pe circuitul de la Interlagos. Ca și anul trecut, campionul se va decide în ultima clipă. Acum, lupta se va da între Lewis Hamilton (McLaren Mercedes), liderul clasamentului mondial, cu 94 de puncte, și Felipe Massa (Ferrari), care a acumulat 87 de puncte în precedentele 17 curse ale sezonului. De asemenea, nici titlul mondial al constructorilor nu este decis, în luptă aflându-se tot Ferrari, cu 156 de puncte, și McLaren Mercedes, cu 145 de puncte. „Căluțul cabrat” n-a mai pierdut însă de doi ani pe circuitul de la Interlagos. Așadar, Hamilton are nevoie doar de locul al cincilea pentru a deveni cel mai bun pilot din lume în acest an. „Știu că nu am neapărat nevoie de victorie, dar asta nu va însemna că nu voi intra foarte decis în cursă. Voi face ceea ce am făcut și în China: voi forța la maximum atât în calificări, cât și duminică, pentru a-mi asigura punctele necesare, astfel încât să pot conduce relaxat spre final”, a declarat tânărul britanic înainte de cursă. De partea cealaltă, Felipe Massa, născut chiar în Sao Paolo, afirmă că nu are nimic de pierdut, astfel că nu simte niciun fel de presiune pe umerii săi. „Este adevărat că am o misiune mai dificilă decât cea pe care o are Lewis, dar obiectivele mele nu se opresc la acest week-end. Trebuie doar să mă concentrez și să câștig cursa. Mai sper ca pe locul al doilea va sosi colegul meu, Kimi Raikkonen. Nu mă gândesc decât la victorie, iar apoi problema nu mai este în mâinile mele și vom vedea cât de mult sau cât de puțin voi avea de pierdut. Sunt sigur că Hamilton va încerca să pună presiune pe mine, dar nu mă simt deloc stresat, pentru că nu am nimic de pierdut. El este liderul clasamentului”, a afirmat și Massa.