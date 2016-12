Leonard Doroftei a absolvit studiile de masterat

Vineri, 20 Septembrie 2013

Președintele Federației Române de Box, Leonard Doroftei, a absolvit studiile masterale la Facultatea de Educație Fizicăși Sport a Universității de Vest din Timișoara, el susținând, ieri, disertația cu titlul „Pregătirea copiilor cu vârste între 14 și 16 ani“.Fostul campion mondial la box, acum președinte al Federației Române de Box, Leonard Doroftei, a declarat, înainte de a susține disertația, la finalul studiilor masterale de la Universitatea de Vest din Timișoara, că iubește acest oraș pentru că primul meci de box internațional l-a susținut în municipiu.„Am ales să fac aceste studii la Timișoara, pentru că Timișoara mi-a deschis drumul în box, aici am avut primul meci internațional în 1986 și am pășit cu dreptul în lumea boxului. Vă spun din suflet: iubesc Timișoara. Se vede că respect și culorile, mi-am pus cămașă violet”, a declarat Doroftei.Președintele Federației Române de Box și-a ales ca temă a lucrării „Pregătirea copiilor cu vârste între 14 și 16 ani”, însă membrii comisiei de examinare au fost foarte curioși să afle mai multe din secretele care stau în spatele unui fost campion mondial la box profesionist.Alături de Doroftei și-a dat masteratul și fostul campion la box Adrian Diaconu.„Ne-am așteptat să fie mult mai greu, dar nu a trebuit să citim prea mult din ce am pregătit, am povestit din viața noastră de sportivi și asta cred că a impresionat, pentru că am spus exact ce trebuie făcut ca să ajungi campion mondial, medaliat olimpic și, de ce nu, campion mondial profesionist. Toate astea sunt dobândite prin muncă, prin efort și foarte important, dacă nu știi să-ți dozezi efortul, nu o să ajungi niciodată acolo unde trebuie. Noi am reușit, dar să nu credeți că am reușit singuri, trebuie să le mulțumim mereu celor care ne-au ajutat și ne-au dat puterea de a face asta, de a fi sportivi și de a fi oameni. Asta trebuie să înțeleagă și cei care vin din urmă, că se poate, iar noi încercăm să-i ajutam”, a spus Doroftei.După susținerea lucrării de disertație, Leonard Doroftei a fost invitat de rectorul UVT, Marilen Pirtea, să semneze în Cartea de Onoare a Universității de Vest, iar „Moșul” a ales să deseneze și o mănușă de box pe lângă mesajul scris.Rectorul UVT a menționat că și alți sportivi ai României au absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, printre aceștia gimnastele Simona Amânar, Maria Olaru, Andreea Răducanu, Lavinia Miloșovici, dar și fotbaliștii Cristian Chivu și Cosmin Contra.Leonard Doroftei a absolvit în anul 2011 Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UVT, iar anul acesta a absolvit și masteratul.